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15 января 2015, 16:06

Microsoft прекратила базовую поддержку Windows 7

Windows 7 Microsoft поддержка

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Компания Microsoft прекратила базовую поддержку всех операционных систем линейки Windows 7, сообщается на сайте компании.

По данным портала NetMarketShare, на Windows 7 в настоящее время работают около 56 процентов персональных компьютеров в мире, что в три раза больше, чем на Windows XP, в шесть раз больше, чем на Windows 8.

Базовой поддержки лишились версии: "Стартовая", "Максимальная", "Профессиональная", "Домашняя", "Корпоративная". Так называемая базовая поддержка (Mainstream Support) включает в себя работу с запросами на изменение дизайна и добавление новых функций, регулярное обновление системы безопасности, платную поддержку. Таким образом, значительных обновлений Windows 7 больше не будет.

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При этом до 14 января 2020 года Microsoft продолжит обеспечивать расширенную поддержку Windows 7. В частности, владельцы компьютеров с данной операционной системой смогут загружать только важные обновления безопасности. В ближайшие пять лет для них также сохранятся платные сервисы по устранению неисправностей.

Напомним, весной 2014 года Microsoft прекратила техническую поддержку Windows XP и пакета офисных приложений Office 2003. Таким образом, операционная система больше не получает обновлений.

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