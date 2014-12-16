К лету Wi-Fi появится на 430 остановках наземного транспорта

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К лету 2015 года на 430 остановках городского наземного транспорта появится Wi-Fi, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Он также отметил, что в 2015 году бесплатной сетью можно будет пользоваться во всем подвижном состав Мосгортранса. "Мы достаточно долго тестировали сеть и в следующем году будем оборудовать Wi-Fi весь подвижной состав для того, чтобы люди могли оставаться онлайн", - подчеркнул Михайлов.

Ранее Евгений Михайлов сообщал, что проходят переговоры с коммуникационными компаниями, которые должны будут взять на себя все финансовые затраты на строительство соответствующей инфраструктуры. При этом Михайлов подчеркнул, что в транспорте также планируется устанавливать ЖК-дисплеи для трансляции различной информации, в частности, погоды, новостей и данных о загруженности дорог.

На остановках общественного транспорта появился бесплатный Wi-Fi

Проект по организации бесплатного доступа в интернет в наземном общественном транспорте стартовал в конце сентября 2013 года. Пассажиры могут подключиться к сети в троллейбусах "Бк", трамваях №3, а также на полуэкспрессном маршруте автобуса №902.

Отметим, что при этом реализация проекта "Городской Wi-Fi" была отложена на первое полугодие 2015 года. "В настоящее время требуется провести корректировку основных финансово-экономических параметров проекта с учетом разработки технического решения на основе оборудования отечественного производства", - говорится в сообщении ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО).

Кроме того, в связи с приостановкой проекта его руководитель Элдар Разроев, также занимавший должность советника гендиректора РСВО, принял решение покинуть предприятие.

"При нынешней ситуации экономика резко изменилась, надо все переосмыслить. Решение о возобновлении проекта будет приниматься на уровне компании", - сказал "Интерфаксу" Разроев. По его мнению, приостановка проекта связана с изменением валютных курсов и, как следствие, подорожанием оборудования.

"Проект "Городской Wi-Fi" был с энтузиазмом воспринят москвичами и получил высокую оценку Федерального агентства связи. В настоящее время ФГУП РСВО ведет переговоры с рядом интеграторов и российских производителей на тему разработки сетевого технического решения, основанного на отечественном оборудовании. К маю 2015 мы представим скорректированный проект в Россвязь в составе уточненной Программы деятельности Предприятия", - заявил генеральный директор ФГУП РСВО Вячеслав Иванюк.

Ранее сообщалось, что к 2021 году на всей территории Москвы может появиться Wi-Fi. В частности, беспроводной интернет появится на Бульварном кольце, на площадях перед станциями метрополитена и туристических местах города. Предполагается, что на полную мощность Wi-Fi заработает в 2019 году. Он охватит 2 тысяч мест массового пребывания населения (около 8 тысяч точек доступа).

Как рассказал M24.ru руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев, столичное правительство ведет переговоры с телекоммуникационными операторами о реализации проекта по покрытию всей территории города сетями Wi-Fi. По словам Ермолаева, пик спроса на Wi-Fi в Москве придется на 2018 год, когда в России состоится Чемпионат мира по футболу.