Мотобригады ГИБДД проведут весной рейды по местам встреч байкеров

ГИБДД проведет весной рейд среди мотоциклистов

Мотобригады ГИБДД впервые перед началом сезона проведут рейды по местам встреч байкеров. Об этом M24.ru сообщил член комиссий Зеленограда и СЗАО по организации и безопасности дорожного движения Константин Антонович. Они проверят у мотоциклистов наличие шлемов и напомнят им о правилах поведения на дороге. Он также отметил, что во время рейда полицейские призовут байкеров следить за новичками.

"Мы хотим, чтобы это был не столько рейд должностных лиц, сколько дружеский визит, - рассказал Антонович. - Они приедут, пообщаются как единомышленники, поскольку сами пользуются двухколесным транспортом". Полицейские посетят все основные места встречи байкеров, такие как Воробьевы горы и Мневниковская пойма. Полицейские также проверят документы и наличие шлемов у байкеров, но штрафовать за нарушения не будут.

"Камеры на дорогах помогли сократить количество аварий с автомобилистами и пешеходами. Водители стали вести себя осторожнее, - отметил он. - Однако мотоциклистов камеры чаще всего засечь не могут, и работать с ними проще всего силами ГИБДД".

Напомним, что в 2013 году обсуждалась возможность поставить камеры, способные фиксировать превышение скорости мотоциклистами. Устройства отличаются от тех, что следят за машинами. Они расположены под другим углом и могут считывать задние номера. Однако эта инициатива пока не реализована.

Источник в столичном управлении ГИБДД подтвердил M24.ru, что встречи с мотоциклистами готовятся, однако подробности рейдов раскрывать отказался. Отметим, что в распоряжении гаишников сейчас более 200 мотоциклов BMW белого цвета. Мотосезон при этом начинается 1 мая.

В прошлом году Госавтоинспекция и организация "Движение без опасности" провели опрос на тему: "Какие нарушения чаще всего допускают мотоциклисты". Как оказалось, чаще всего байкеры проезжают между рядами автомобилей и превышают скорость. 52% автомобилистов завили, что мотоциклисты ездят по разделительным полосам. 5% самих байкеров сознались, что превышают скорость, а еще 3% в том, что катаются без шлемов. Также в прошлом году полиция провела рейд "Мотоциклист", проверяя всех проезжающих владельцев двухколесного транспорта на дорогах. В 2013 году также проводился эксперимент, в рамках которого байкерам один день разрешили ездить по выделенным полосам. Но эксперимент власти признали неудачным и постоянного разрешения ездить по "выделенкам" мотоциклисты не получили.



Координатор волонтерской программы помощи на дорогах "Мотограждане" Андрей Родионов заявил, что столичные мотоциклисты в большинстве случаев надевают шлемы. "Без них ездят только участники ортодоксальных сообществ, которых никакие уговоры не убедят", - отметил эксперт. В целом, по его словам, беседы с мотоциклистами на байкерских "тусовках" не окажут значительного эффекта. "В прошлом году инспекторы просто стояли некоторое время после открытия сезона на каждом перекрестке и проверяли всех байкеров. Это было логично", - завил Родионов.

Он также отметил, что, помимо Воробьевых гор, байкеры часто собираются около ВДНХ, а также у бара на станции метро "Семеновская". "Там работает команда "Типичный байкер", которая пытается создать сообщество для небогатых мотоциклистов, а также для новичков в байк-сообществе", - рассказал Родионов. Но универсальным остается место встречи на Воробьевых горах, где на специальной площадке, которую открыли после реконструкции, собираются самые разные байкеры: от новичков до ортодоксов.

Член Общественной палаты РФ Антон Цветков между тем полагает, что беседы с сотрудниками мотобригад госавтоинспекции будут эффективны. "Там служат мастера мотоспорта, байкеры их очень уважают и, конечно, наставления от них будут восприняты адекватнее, чем от простых инспекторов", - пояснил эксперт.

Он также отметил, что, по его мнению, полиции следует также проводить работу в социальных сетях на байкерских сообществах. "Если бы там официально присутствовали участники от ГИБДД, то охват аудитории был бы существенно выше", - заявил Цветков.

Кроме того, важно не забывать о подростках на мотороллерах, полагает эксперт. "Нужно подключить к работе с ними участковых. Если они видят подростка на мотороллере или замечают, что у подъезда припаркован новый двухколесный транспорт, то им следует посетить семью и провести профилактическую беседу с детьми и родителями", - полагает член ОП.

Дарья Миронова