В Сибирь могут перенести Министерство природных ресурсов - эксперт

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В Сибирь могут перенести одно из "знаковых" министерств, например, Министерство природных ресурсов, - предположила в разговоре с M24.ru директор региональной программы Независимого института социальной политики, профессора географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

Ранее возможность переноса части центральных федеральных органов власти в Сибирь допустил Владимир Путин, отвечая на вопрос участника молодежного форума "Селигер", передает МИА "Россия сегодня".

По словам Путина, подходящим местом для такого переезда может стать Красноярск, "потому что это географический центр нашей страны". Вместе с тем столицу, по мнению президента, переносить из Москвы не надо.

В свою очередь Зубаревич считает, что в случае переезда ведомств в Сибирь, центр принятия решений все равно останется в Москве.

"В Сибирь могут перенести либо "второстепенные" министерства, либо "знаковое", например - Министерство природных ресурсов. Нефть и газ там - пусть оттуда и управляют. Просто принятие решений и все согласования будут происходить в Москве", - заключила она.

Идея переезда госучреждений из Москвы в регионы России высказывается политиками не впервые.

Так в 2005 году Сергей Миронов, который занимал пост председателя Совета Федерации, предложил перенести из Москвы в Петербург Конституционный суд и в феврале 2007 года был принят закон об изменении места постоянного пребывания Конституционного суда с Москвы на Санкт-Петербург.

В ноябре 2012 года Владимир Путин поддержал идею переезда в Петербург также Верховного суда, Высшего арбитражного суда России и судебного департамента при Верховном суде, но пока эти суды остаются в Москве.

Кроме того, в 2011 году идею переноса госучреждений из центра Москвы в Новую Москву высказал тогдашний президент России Дмитрий Медведев. Эта инициатива также пока не получила воплощения.

Ранее высказывалось предложение перенести столицу в Омск.