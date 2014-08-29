Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

29 августа 2014, 18:52

В Сибирь могут перенести Министерство природных ресурсов - эксперт

Владимир Путин Сибирь Красноярск власть перенос госорганов

Фото: mnr.gov.ru

В Сибирь могут перенести одно из "знаковых" министерств, например, Министерство природных ресурсов, - предположила в разговоре с M24.ru директор региональной программы Независимого института социальной политики, профессора географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

Ранее возможность переноса части центральных федеральных органов власти в Сибирь допустил Владимир Путин, отвечая на вопрос участника молодежного форума "Селигер", передает МИА "Россия сегодня".

По словам Путина, подходящим местом для такого переезда может стать Красноярск, "потому что это географический центр нашей страны". Вместе с тем столицу, по мнению президента, переносить из Москвы не надо.

В свою очередь Зубаревич считает, что в случае переезда ведомств в Сибирь, центр принятия решений все равно останется в Москве.

"В Сибирь могут перенести либо "второстепенные" министерства, либо "знаковое", например - Министерство природных ресурсов. Нефть и газ там - пусть оттуда и управляют. Просто принятие решений и все согласования будут происходить в Москве", - заключила она.

Идея переезда госучреждений из Москвы в регионы России высказывается политиками не впервые.

Так в 2005 году Сергей Миронов, который занимал пост председателя Совета Федерации, предложил перенести из Москвы в Петербург Конституционный суд и в феврале 2007 года был принят закон об изменении места постоянного пребывания Конституционного суда с Москвы на Санкт-Петербург.

В ноябре 2012 года Владимир Путин поддержал идею переезда в Петербург также Верховного суда, Высшего арбитражного суда России и судебного департамента при Верховном суде, но пока эти суды остаются в Москве.

Кроме того, в 2011 году идею переноса госучреждений из центра Москвы в Новую Москву высказал тогдашний президент России Дмитрий Медведев. Эта инициатива также пока не получила воплощения.

Ранее высказывалось предложение перенести столицу в Омск.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать