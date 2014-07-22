За призывы к сепаратизму будут сажать на 4 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за публичные призывы к сепаратизму. Об этом сообщается на официальном сайте президента России.

Закон направлен на усиление ответственности за совершения действий, предусмотренных статьей Уголовного кодекса России "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". При этом наказание за публичные призывы к сепаратизму приводятся в соответствие с наказаниями, предусмотренными статьей УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

Таким образом, теперь нарушителям будут грозить либо принудительные работы сроком до трех лет, либо арест сроком от 4 до 6 месяцев. Также повышается максимальный срок лишения свободы с трех до четырех лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься той же деятельностью на тот же срок.

За те же действия с использованием СМИ и интернета предусмотрено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной на срок до трех лет.

Напомним, что в мае в России была введена уголовная ответственность за публичные призывы к разделению страны.