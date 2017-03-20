Владимир Путин утвердил состав Общественной палаты

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Владимир Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты РФ, соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
В частности, в состав ОП вошли:
- Директор ФГБУ "Национальный научно-практический центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева" Лео Бокерия;
- Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров;
- Певица Диана Гурцкая;
- Шахматист Сергей Карякин;
- Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда.
Полный список членов Общественной палаты есть тут.
О намерении войти в ОП РФ Карякин сообщил неделю назад. Ему пришло соответствующее предложение от президента России, и гроссмейстер заявил, что принимает предложение. "Я как шахматист-профессионал считаю необходимым популяризовать шахматы, где бы ни находился", – сказал он тогда.