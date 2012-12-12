Путин предложил вернуть в Госдуму одномандатников

Владимир Путин. Фото: президент.рф

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, предложил вернуться к смешанной системе выборов в Госдуму.

"Многие политические партии и эксперты предлагают вернуться к смешанной системе выборов в Государственную Думу – к партийным спискам и по одномандатным округам, которые, конечно, еще нужно будет определить. Согласен с этим, давайте вернемся", – заявил глава государства в ходе своего выступления.

Путин также предложил обсудить вопрос участия в выборах избирательных блоков. Отдельно он отметил, что нужно наделить членов Совета Федерации и депутатов Госдумы правом законодательной инициативы в заксобраниях своего субъекта Федерации.

"Тем самым мы усилим связь федерального законодательства с жизнью регионов и законодателя как такового", – подчеркнул президент.

По мнению главы государства, подобные изменения смогут сделать существующую в России политическую систему еще более открытой и конкурентноспособной, а также дать дорогу в политику ярким и независимым людям.