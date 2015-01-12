Правительство пока не планирует повышать налоги - Минфин

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Российское правительство не планирует повышать налоговую нагрузку в 2015 году, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на замминистра финансов Сергея Шаталова.

По словам чиновника, "стратегические решения", в том числе повышение налогов, возможны в случае "глубокого кризиса".

Правительство обсуждало повышение налогов на протяжении 2014 года. К примеру, планировалось ввести налог с продаж или поднять ставку НДС. Однако Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию пообещал налоговый мораторий на ближайшие четыре года.

Сергей Шаталов отмечает, что в кризис возможны два варианта: сокращать расходы или повышать налоги. Замминистра утверждает, что пока выбран первый путь. "Это болезненно, но лучше, чем играть налогами", - сказал он. Так, уже принято решение о сокращении расходов всех министерств на 10% в этом году.

Слова Шаталова подтверждает Владимир Назаров из института экономической политики имени Гайдара. По его мнению, при повышении налогов собрать удастся мало, а бизнес ответит на повышение сборов уходом в "тень".

Ранее Путин подписал закон о налоговых каникулах для начинающих бизнесменов. С 1 января 2015 года для таких коммерсантов на два года вводится нулевая налоговая ставка. Кроме того, президент заявил, что предприятия малого бизнеса, которые себя хорошо зарекомендовали, не нуждаются в проверках, и предложил ввести "надзорные каникулы" для малого бизнеса.

Если предприятие в течение трех лет работает без нареканий, от его проверок в последующие три года можно отказаться, считает Путин.