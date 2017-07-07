Лавров рассказал о встрече Путина и Трампа

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал переговоры Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом как "очень конкретные", сообщает ТАСС.

"Была очень продолжительная, очень конкретная беседа. Мое ощущение, что президенты, и российский, и американский, движимы интересами двух стран", – отметил Лавров.

По словам министра, лидеры двух стран обсудили Сирию, Украину, ситуацию на Корейском полуострове. Также решено, что вопросами кибербезопасности займется специальная рабочая группа РФ и США.

Затрагивалась и тема изъятой дипсобственности РФ в США. По словам Лаврова, Москва продолжит добиваться возвращения дач. Путин и Трамп договорились ускорить процесс назначения новых послов.

Первая встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялась в пятницу, 7 июля, на саммите G20 в Гамбурге. Президенты беседовали более двух часов.