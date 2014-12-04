Москва не будет уменьшать вложения в развитие инфраструктуры - Собянин

Мэр Москвы прокомментировал послание президента Федеральному собранию

Главный посыл, который прозвучал в послании Владимира Путина Федеральному Собранию - консолидация федеральной и региональной властей, бизнеса и общества на решение непростых задач, которые сегодня стоят перед страной, заявил в четверг Сергей Собянин.

"Это общий посыл, но есть вещи абсолютно конкретные, которые также давно были ожидаемы – это четкий посыл на ориентацию на отечественного производителя, на локализацию производства. Простой пример: в Москве сегодня мы проводим один из крупнейших мировых конкурсов на поставку вагонов метро, и там уже заложены жесткие требования к локализации производства именно здесь, в России", - отметил мэр.

Он пояснил, что сегодня в СМИ и интернете ведется много дискуссий о том, что необходимо дать преференции иностранцам. "Я считаю, это неправильно, и сегодня то, что прозвучало, как раз говорит о том, что мы находимся на правильном пути, мы должны поддерживать отечественного производителя", - подчеркнул мэр.

Собянин также отметил, что, несмотря на экономические проблемы, нельзя уменьшать вложения в инфраструктуру, в частности, в дороги.

"В Москве мы нарастили этот объем практически в два раза от тех объемов, которые были несколько лет тому назад. Президент тоже сегодня сказал об этом. Несмотря на кризис, развитие инфраструктуры должно оставаться приоритетом. Без него ни развитие бизнеса, ни развитие экономики невозможно", - подчеркнул Собянин.

Он добавил, что приоритетом также должно оставаться развитие социальной инфраструктуры, здравоохранения, образования и культуры.

"Даже во время войны, даже во время разрухи – всегда социальная сфера была приоритетом. Без нее конкурентными не будут ни Москва, ни Россия, ни в целом общество. Поэтому мы должны, несмотря ни на что, поддерживать свои ключевые направления", - заключил мэр.

Напомним, в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию Владимир Путин коснулся тем развития экономики и сотрудничества с зарубежными партнерами, поддержки малого и среднего бизнеса, совершенствования образования в регионах, строительства дорог, а также контроля за ценами на продукты и лекарства.

Президент поручил правительству России совместно с регионами разработать комплексные подходы к решению проблемы нехватки мест в школах и учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, а также удвоить темпы дорожного строительства в стране.