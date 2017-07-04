Врачи сообщили о состоянии здоровья Владимира Этуша

Фото: ТАСС/Александр Куров
Состояние народного артиста СССР Владимира Этуша, который все еще остается в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, оценивается как удовлетворительное, сообщает РИА Новости. Актер в стабильном состоянии, у него нормальная температура – 36,4 градуса.
Этуша госпитализировали 26 июня. Актер оступился на лестнице и упал. У актера констатировали сильный ушиб, но предварительный диагноз медиков, перелом позвоночника, не подтвердился.
Актер по-прежнему остается в больнице, несмотря на то, что 30 июня медики пообещали выписать его. Об улучшении состояния пациента сообщалось еще 28 июня.
Актер снялся более чем в 40 картинах, самыми известными ролями стали товарищ Саахов в "Кавказкой пленнице" (1966), Шпак в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" (1971).
Этуш является художественным руководителем и профессором театрального института имени Б.В. Щукина.