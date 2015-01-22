Срок аренды торговых палаток увеличат с трех до пяти лет

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Москва будет заключать с предпринимателями договор по аренде торговых палаток на пять лет, а не на три, как было раньше. Об этом рассказал журналистам глава департамента городского имущества Владимир Ефимов, передает корреспондент M24.ru. Теперь владельцам торговых точек придется реже оформлять разрешительную документацию.

"В этом году мы решили предоставлять не площадки, а торговые точки, договоры будут заключать не на три, а на пять лет. Проведут электронные аукционы. По каждому ранее заключенному договору мы выполняем обязательства, не будем расторгать раньше", - сказал Ефимов.

Глава департамента отметил, что стоимость аренды не будет значительно изменена.

"Мы будем опираться на результаты прошлых торгов и не будем их сильно изменять эту цифру", - сообщил он.

Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил M24.ru, что в Москве заменят все торговые палатки на киоски нового образца. Замену проведут за счет города, а сами киоски будут сдавать предпринимателям в аренду. Новые торговые павильоны, которые будут разыгрываться на аукционах. Каждому объекту, выставленному на торги будет предписано, что в нем можно продавать.

При этом демонтируют только те палатки, у владельцев которых истек договор аренды земли.

"Сроки работы старых павильонов на территории города практически истекли, - добавил Немерюк. - Все они постепенно будут замены на киоски нового образца".

Немерюк уверил, что предпринимателям не стоит волноваться. "Тем предпринимателям, у которых есть договоры, нечего пугаться, все киоски будут стоять до окончания срока".

Упорядочивание нестационарных мест торговли проходит в Москве только в соответствии с законом. Ларьки сносят только в том случае, если у объекта истек договор аренды, а продлить его нет возможности, поскольку киоск не соответствует современным требованиям. Также ларьки могут снести при строительстве общественно-значимых объектов (дорога, школа, спорткомплекс и т.д.). Но в этом случае сам снос будет производиться только после начала работ на площадке. Стоит отметить, что решения по упорядочиванию уличной торговли в нестационарных объектов принято еще в 2012 году.

Ранее сообщалось, что в апреле-мае 2015 года в столице планируют установить 700 дополнительных киосков. Все торговые палатки будут производиться по единым евростандартам по заказу правительства Москвы. Их внешний вид будет соответствовать нормам Москомархитектуры. Кроме того, в 2015 году в Москве могут установить более тысячи обновленных киосков мороженого. Одна такая торговая точка уже появилась напротив здания мэрии на Тверской улице.

Отметим, что к осени 2015 года обновятся также все киоски печати в Москве. При этом ларьки, которые были обновлены самими владельцами, останутся на своих местах. В газетных киосках, принадлежащих городу, появятся банкоматы, терминалы оплаты услуг и холодильники с напитками.