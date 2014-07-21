Московские власти согласовали митинг 31 июля

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Столичные власти согласовали митинг, который пройдет 31 июля на Триумфальной площади. Акцию "Стратегия-31" проведет незарегистрированная партия "Другая Россия", сообщает "Российская газета".

"Мы ничего не имеем против проведения этой акции и впредь, если среди ее организаторов не будет лиц, нарушавших правила проведения общественных мероприятий, подвергавшихся за это административным наказаниям", - сказал первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник.

В акции разрешено принять участие 250 людям. Митинг пройдет на Триумфальной площади с 18.00 до 20.00.

Напомним, 31-го числа каждого месяца на Триумфальной площади проходит традиционная акция оппозиции "Стратегия-31", организатором которой выступает Эдуард Лимонов.