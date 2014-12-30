Праздничные гуляния для москвичей и их питомцев пройдут на Цветном бульваре

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Праздничные гуляния для москвичей и их домашних питомцев организуют на Цветном бульваре 5 января.



В программе – аквагрим, танцы с собаками, открытие гримерки для четвероногих, а также подарки.

"Посетителям будут предложены бесплатные услуги грумеров в специальном гримвагене для собак "Пиратомобиль", - сообщили организаторы.

Праздник организует кинокомпания BAZELEVS Тимура Бекмамбетова, создавшая семейную комедию "Елки лохматые". Проект поддержан столичным департаментом культуры.

Гуляния пройдут с 12.00 до 18.00. Вход бесплатный.