За капремонтом в городе проследят 7 тысяч инспекторов с фотоаппаратами

Капремонт московских многоэтажек проконтролируют 7 тысяч инспекторов

В Москве появится Ассоциация общественного контроля в сфере ЖКХ. Семь тысяч общественных инспекторов с фотоаппаратами будут контролировать проведение капитального ремонта, который с июля 2015 года начнут оплачивать жители многоквартирных домов. Документы на регистрацию Ассоциации подали в Минюст члены столичной Общественной палаты, рассказал M24.ru замглавы комиссии по развитию ЖКХ ОП Москвы Валерий Семенов. В ассоциацию войдут представители управляющих компаний, ТСЖ, а также обычные москвичи.

"Мы подали в министерство юстиции документы о регистрации московской Ассоциации общественного контроля в сфере ЖКХ, - рассказал Семенов. - Ответ может прийти 16-17 декабря. В ассоциации будут состоять представители жилищных объединений, управляющих компаний, саморегулируемых организаций, а также просто активные москвичи. Мы планируем подготовить 7 тысяч общественных инспекторов, которые будут следить как за управлением многоквартирными домами, качеством текущего и капитального ремонта. Ассоциация также будет заниматься просветительской деятельностью, выпускать информационные материалы и пособия для собственников квартир".

По словам Семенова, для контроля за капитальным ремонтом надо использовать портал "Наш город". На нем собственники жилья и представители управляющих компаний смогли бы задать любые вопросы по запуску системы капремонта, оставить свои жалобы и предложения. "Общественные инспекторы будут вместе с независимыми экспертами обследовать дома. Если работы ведутся некачественно, они могут сфотографировать нарушения. Эксперты будут оценивать степень износа фундамента или кровли, качества работ. При необходимости они смогут пересчитать смету. Ремонт будет вестиcь на деньги собственников, поэтому нужна независимая экспертиза", - сказал Семенов.

В ГКУ "Московский центр "Открытое правительство" сказали, что готовы расширить функционал портала "Наш город". "Если к нам обратятся с таким предложением, мы его рассмотрим", - отметили представители "Открытого правительства".

В пресс-службе Министерства юстиции РФ не смогли оперативно ответить на запрос M24.ru.

В июле 2014 года был принят федеральный закон "Об основах общественного контроля в РФ", согласно которому для "наблюдения за деятельностью органов государственной власти, местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций" могут быть созданы ассоциации общественного контроля. Общественные инспекторы могут запрашивать документы о деятельности той или иной организации, посещать органы власти. По итогам проверки члены ассоциации могут инициировать публичные слушания, отправлять вопросы и предложения в органы власти, обращаться в суд или прокуратуру с заявлением о нарушениях прав граждан. В июле 2014 года был принят федеральный закон "Об основах общественного контроля в РФ", согласно которому для "наблюдения за деятельностью органов государственной власти, местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций" могут быть созданы ассоциации общественного контроля. Общественные инспекторы могут запрашивать документы о деятельности той или иной организации, посещать органы власти. По итогам проверки члены ассоциации могут инициировать публичные слушания, отправлять вопросы и предложения в органы власти, обращаться в суд или прокуратуру с заявлением о нарушениях прав граждан. Напомним, с июля 2015 года собственники квартир будут платить ежемесячные взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Минимальный тариф определит московское правительство. Мосгордума рекомендовала установить его в размере 18 рублей за квадратный метр. К примеру, за двухкомнатную квартиру площадью 55 метров, возможно, надо будет платить 990 рублей в месяц. В ближайшее время должна быть опубликована база мониторинга технического состояния зданий и создан онлайн-калькулятор, с помощью которого москвичи смогут рассчитать, когда их дом будет поставлен на капитальный ремонт. Чтобы быстрее начать капитальный ремонт, жители смогут брать банковские кредиты.





Председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству, глава рабочей группы по капремонту Степан Орлов полагает, что в общественном контроле за системой капремонта должны участвовать муниципальные депутаты, собственники квартир, представители ТСЖ и ЖСК. "Они могут участвовать в составлении плана о том, какие дома в первую очередь нужно включить в программу капитального ремонта, - пояснил депутат. - Также общественные инспекторы могут "принять" дом после завершения работ".

Орлов отметил, что уже к январю в городн может появиться региональный оператор системы капремонта, на счет которого жители смогут перечислять взносы. Оператор выступит заказчиком работ. "Полагаю, что не менее половины домов будут работать через регионального оператора. Размер его фонда составит десятки миллиардов рублей. Остальные откроют индивидуальные спецсчета", - заключил депутат.

Представитель московского отделения общественной организации "Опора России" Николай Диваков считает, что при создании ассоциации общественного контроля нужно решить вопрос о том, кто будет представлять большинство в ней: представители УК или собственники жилья. "Между ними может возникнуть конфликт интересов", - сказал Диваков.

София Сарджвеладзе