В Строгине открылся центр госуслуг "Мои документы"

В районе Строгино открылся центр госуслуг. Он стал пятым центром, оформленным в новом фирменном стиле "Мои документы", сообщает пресс-служба центров госуслуг Москвы. Ранее в столице появились четыре обновленных МФЦ: в Раменках, Щукине, Покровском-Стрешнево и Марьиной роще.

Центр госуслуг в Строгине занимает два этажа в здании по Строгинскому бульвару, 28. У нового центра необычная планировка, там установлено панорамное остекление, которое делает помещение более светлым и просторным. Всего здесь будет работать 55 окон приема посетителей.

Кроме того, в новом МФЦ предусмотрен и детский игровой уголок. В скором времени там также собираются установить фотокабину, кофейный аппарат и провести Wi-Fi. Для удобства маломобильных посетителей центр госуслуг оборудован лифтом и пандусом. Центр в Строгино открыт 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00.

Как записаться в МФЦ онлайн

Ранее появилась информация, что в Северном Медведкове на Полярной улице также появится новый многофункциональный центр. Площадь здания, в котором разместится организация, составляет более двух тысяч квадратных метров.

Всего в Москве работают 100 МФЦ, обслуживающих более 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей мегаполиса. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса. Всего столичные МФЦ предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов. Найти свой МФЦ, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг.

Напомним, постепенно столичные МФЦ будут переходить на работу под новым брендом - "Мои документы". Фирменный стиль офисов "Мои документы" включает единые навигационные стандарты, единое наружное и внутреннее оформление помещений и фасадов зданий, мобильных офисов МФЦ, дорожных знаков и корпоративной одежды сотрудников.

Осенью у столичных МФЦ появились и единые правила – "Московский стандарт госуслуг". Идею введения стандарта качества обслуживания посетителей и правил поведения предложили участники краудсорсинг-проекта "Мой офис госуслуг", который проходил летом 2014 года.