Мэр Химок подал в отставку

Мэр Химок Владимир Стрельченко подал прошение об отставке. Это произошло после его встречи с губернатором Московской области Сергеем Шойгу. Исполняющим обязанности мэра стал первый заместитель губернатора Тульской области Олег Шахов



Глава подмосковных Химок Владимир Стрельченко подал в отставку. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в администрации Московской области.

По словам источника, губернатор имел беседу со Стрельченко, и градоначальнику было предложено "подумать до утра". Стрельченко принял единственно правильное решение — написать заявление по собственному желанию.

Ранее губернатор Подмосковья Сергей Шойгу потребовал от своей администрации провести проверку деятельности глав нескольких подмосковных городов. Проверки должны были коснуться тех градоначальников, которые имеют низкий рейтинг. В списке, в частности, указывались такие населенные пункты, как Сергиев Посад, Королев, Пушкино, Химки.

Именно к Стрельченко было больше всего вопросов. Сильнее всего Шойгу был недоволен тем, как решались проблемы дольщиков.

В ряде СМИ уже даже появилась информация о том, что новым главой округа Химки может стать бывший первый вице-губернатор Тульской области Олег Шахов, однако эта информация официально не подтверждена.

Напомним, 13 августа в отставку подал мэр Балашихи Владимир Самоделов.