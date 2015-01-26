В метро поставят 223 банкомата с возможностью оплатить парковку

В метро поставят банкоматы с возможностью оплатить парковку

В московском метро поставят 223 банкомата, в которых можно будет пополнить карту "Тройка", оплатить парковку и штрафы ГИБДД. Уже в апреле установят 103 таких устройства, заявили M24.ru в пресс-службе Московского банка Сбербанка России, который выиграл конкурс на их размещение. Первый замруководителя метрополитена Юрий Дегтярев заявил M24.ru, что в ближайшее время подземка объявит конкурс на размещение еще 120 новейших банкоматов.

"Уже проведен конкурс на установку сотни таких банкоматов. В ближайшее время мы планируем провести еще один – на 120 автоматов", - сказал Дегтярев.

Первый тендер на установку 103 банкоматов осенью 2014 года выиграл "Сбербанк". Помимо него, в аукционе участвовал "Росбанк". Стоимость контракта составила почти 150 млн рублей, которые "Сбербанк" выплатит за аренду в течение трех лет.

Через новые банкоматы можно будет пополнить карту "Тройка", погасить штрафы ГИБДД, заплатить за парковку. С помощью терминалов пассажиры также смогут оплатить услуги ЖКХ, интернет, цифровое и кабельное телевидение, купить авиа и железнодорожные билеты. Банкоматы будут считывать QR-код на платежном документе. К слову, с середины декабря карту "Тройка" можно пополнить через 1 тысячу банкоматов "Банка Москвы", которые в том числе установлены в подземке.

В пресс-службе Московского банка Сбербанка России рассказали M24.ru, что новые банкоматы установят в апреле. "Начало работ по установке 103 банкоматов планируется в феврале, окончание - в апреле 2015 года", - пояснили в пресс-службе.

Например, новые терминалы появятся в вестибюлях станций "Охотный ряд", "Улица 1905 года", "Проспект мира", "Курская" и т.д.

Кроме того, Сбербанк в 2014 году уже установил в вестибюлях метро 46 не настолько инновационных банкоматов. В них доступны все функции платежных терминалов банка, в том числе оплата штрафов ГИБДД, однако пополнить "Тройку" и заплатить за парковку через них нельзя.

Как пояснили в кредитной организации, Сбербанк, возможно, примет участие и в новом аукционе метро на установку 120 банкоматов. Однако вначале нужно изучить детали конкурса, сказали в пресс-службе.

Начиная с 2014 года, власти занялись разработкой нового облика вестибюлей и подуличных переходов метрополитена. Вместо существующих павильонов там появятся торговые галереи, вендинговые автоматы и Начиная с 2014 года, власти занялись разработкой нового облика вестибюлей и подуличных переходов метрополитена. Вместо существующих павильонов там появятся торговые галереи, вендинговые автоматы и почтоматы . На станциях появятся новая навигация, все выходы из метро пронумеруют Алкоголем и сигаретами в метро торговать не будут, также предпринимателям запретят сдавать торговые площади в субаренду. В настоящий момент разработаны проектные работы и архитектурная концепция переходов для 96 станций. Начаты строительно-монтажные работы на 13 станциях, в том числе "Деловой центр", "Анино", "Кожуховская". В скором времени будет объявлен на разработку проектов еще для 86 станций. В 2016 году начнется реконструкция вестибюля на "Пушкинской".





Финансовый омбудсмен России Павел Медведев поддержал установку новых банкоматов в метро, так как они более защищены от мошенников, чем те, что стоят на улице. "В метро установлены камеры видеонаблюдения, все автоматы на виду", - сказал Медведев.

По мнению омбудсмена, банкоматы в метрополитене могут быть вполне прибыльны. "Это возможность разместить банковский инструмент в местах, где проходят большие потоки людей. Если банки захотели участвовать в первом конкурсе, один из них выиграл его, то, вероятно, они просчитали, что это дело будет рентабельным", - отметил Медведев.

Аналитик экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев считает, что банкоматы с дополнительными функциями будут популярны у пассажиров метро. "Безусловно, самой востребованной будет функция пополнения карты "Тройка". Кроме того, если у водителя эвакуировали машину, он сможет по дороге на штрафстоянку оплатить штраф через банкомат в метро", - сказал Чекмарев.

София Сарджвеладзе