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15 августа 2012, 15:57

В Подмосковье клещи заразили болезнью Лайма 162 человека

Роспотребнадзор Подмосковье

ИТАР-ТАСС

От укусов клещей в Подмосковье пострадали более 14 тысяч человек. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По результатам лабораторных исследований, в Московской области пока не выявлено клещей с вирусом энцефалита.

При этом на сегодня зарегистрировано 162 случая болезни Лайма, которая также передается клещами. Это на 40% больше, чем в прошлом году.

Во время исследования клещей подтвердилось также заражение нескольких из них вирусами эрлихиоза и анаплазмоза.

Как сообщает пресс-служба подмосковного управления Роспотребнадзора, в этом году против клещевого энцефалита вакцинировано 1757 жителей Московской области.
В местах массового отдыха противоклещевые обработки проведены на площади около 1,5 тысяч гектаров.

Напомним, этой весной Москва и область выбились в лидеры по степени активности клещей. Чаще всего людей кусали в Люберецком, Орехово-Зуевском, Химкинском, Серпуховском, Павлово-Посадском, Егорьевском и Наро-Фоминском районах.

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