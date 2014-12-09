Из Москвы в Казань могут запустить "Сапсаны"

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По высокоскоростной магистрали Москва-Казань смогут курсировать "Сапсаны", сообщил гендиректор Дирекции скоростного сообщения Владимир Андреев.

"Будь то линия ВСМ или любой другой участок, нужно проводить тендер. На железной дороге предусмотрена возможность разгоняться до 400 км/ч. Это не значит, что поезда будут ходить с такой скоростью. Обычно скорость составляет 300-350 км/ч", - приводит слова Андреева Агентство "Москва".

Кроме того, он сообщил, что РЖД не планирует повышать стоимость билетов на "Сапсаны".

Напомним, что проектирование сегмента Москва-Казань могут начать уже в ближайшее время. Протяженность этого участка трассы составит около 770 километров, поезда будут ходить со скоростью до 400 километров в час, остановки организуют через каждые 50-70 километров. Добраться от Москвы до Казани можно будет за 3,5 часа. Ежегодный пассажиропоток к 2020 году оценивают более чем в 10 миллионов человек.

Предполагается, что минимальная стоимость проезда по новому маршруту будет близка к ценам на места в плацкартных вагонах. Для льготников могут выделить федеральные субсидии.

Помимо этого, ранее на форуме в Сочи был подписан меморандум между Россией и Китаем по сотрудничеству в области создания высокоскоростного железнодорожного коридора Москва-Пекин. Документ подразумевает сотрудничество РЖД и "Китайских железных дорог" в проектировании, строительстве, обслуживании, поставке оборудования, инвестировании и финансировании проекта. Китай, согласно документу, может как инвестировать в капитал, так и запрашивать инвестиции. Россия, в свою очередь, готова использовать китайские технологии в области высокоскоростных магистралей (ВСМ), а так же в строительстве и производстве оборудования.

Стоимость работ оценили в $245 миллиардов, сообщает китайская газета "Цзинхуа шибао". Пока не известно, к какому сроку планируют завершить строительство. Условия, по которым компании двух стран будут работать над этим проектом, должны быть разработаны к 15 декабря 2014 года.

В настоящее время существует также проект ВСМ 1 - высокоскоростной железнодорожной линии между Москвой и Санкт-Петербургом. Ожидается, что после ее запуска время в пути между городами составит не более двух с половиной часов, а максимальная скорость поездов будет достигать 400 километров в час.