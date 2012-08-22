Православные дружины возьмут под защиту московские святыни

В Храме Христа Спасителя/Москва 24

В Москве и области улицы будут патрулировать добровольные православные дружины.

"При обнаружении лиц, совершающих кощунственные действия в отношении православных святынь, оскорбляющих православную веру, проявляющих агрессию к священникам, мы оставляем за собой право принимать соответствующие меры", - заявил корреспонденту "Интерфакс" организатор дружин, глава православного движения "Святая Русь" Иван Отраковский.

Как он пояснил, члены православного движения больше не могут смотреть "на вопиющее беззаконие, творящееся на родной земле и происходящее при бездействии и попустительстве властей". Дружинники призывают к "справедливому наказанию", но добавляют, что действовать будут строго в рамках закона.

"Мы помним, что мы православные люди, и это наша земля, мы на ней хозяева и мы за нее в ответе. Наши православные предки построили это великое государство, собрав его из осколков разрозненных племен. И мы не можем спокойно взирать, как попирается наша родная вера под трусливое молчание, а то и одобрение предателей, отрекшихся от Христа", - заявил собеседник агентства.

Отраковский призывает всех православных людей объединяться в дружины и выходить на улицы, чтобы защитить христианские святыни от посягательств злоумышленников. Но обращать в свою веру православные активисты не собираются.

"Если человек идет в футболке с перевернутым крестом или с хулой на Господа – это наш клиент. Если идет в футболке Pussy Riot – да пусть идет", - отметил он в интервью "Русской службе новостей".

Нарушителей порядка планируется сдавать полицейским без применения насилия, но активисты оставляют за собой право "скрутить" безбожника, если тот окажет сопротивление.

Инициатива вызвана нападениями на православные церкви. Напомним, злоумышленники расписали лозунгами в поддержку Pussy Riot стены двух церквей под Псковом. Еще один инцидент произошел под Калининградом, где вандалы не только расписали стены Свято-Георгиевского морского собора Балтийского флота, но и подожгли его дверь. А участницы украинского движения FEMEN пообещали провести акцию по спиливанию в России православных крестов.