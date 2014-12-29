Российский футбольный союз выплатил судьям долги по зарплате

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Российский футбольный союз выплатил арбитрам долги по зарплате. Общая сумма задолженности составляла примерно 25 миллионов рублей, сообщает "Р-Спорт".

Зарплату долгое время не получали рефери, работавшие на матчах премьер-лиги, Футбольной национальной лиги и молодежного первенства страны.

Однако это не единственные долги РФС. Организация должна около 2,5 миллиона евро главному тренеру сборной России Фабио Капелло и его помощнику Оресту Чинквини.

В начале сентября РФС подтвердил, что имеет задолженности по зарплате перед Капелло и Чинквини. Позже глава организации Николай Толстых заявил, что у союза нет денег на погашении задолженности. Затем стало известно, что Роструд провел проверку и вынес вердикт, согласно которому РФС должен рассчитаться с Капелло и Чинквини до 19 декабря 2014 года.

Чуть позже Роструд на месяц отсрочил для РФС день погашения задолженности - до 19 января 2015 года. При этом в сообщении Роструда отмечается, что РФС создает антикризисный комитет по стабилизации финансового положения организации.

Отметим, что Капелло является одним из самых высокооплачиваемых тренеров планеты. Итальянский наставник по контракту с РФС должен получать более 8 миллионов евро в год.