Капелло не позволял себе обвинений в адрес футболистов - Симонян

Фабио Капелло. Фото: ИТАР-ТАСС

Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что главный тренер сборной России Фабио Капелло не обвинял в неудаче на чемпионате мире-2014 игроков национальной команды.

Симонян подчеркнул, что на заседании технического комитета РФС имел место "конструктивный диалог с участием ведущих специалистов отечественного футбола". Капелло постарался максимально полно и в корректной форме ответить на вопросы присутствующих относительно выступления сборной России, назвав ряд причин, не позволивших команде выполнить задачу выхода в плей-офф.

"При этом тренер не позволял себе абсолютно никаких обвинений в адрес футболистов, о которых говорилось в ряде СМИ в интервью отдельными участниками заседания. Более того, Капелло еще раз отметил, что при подготовке к чемпионату мира сборная России не испытывала никаких организационных проблем", - передает слова Симоняна официальный сайт РФС.

Ранее сообщалось, что Фабио Капелло назвал среди причин, по которым команда не смогла успешно выступить на мундиале, ошибку вратаря Игоря Акинфеева, ошибки нападающих при завершении атак и отсутствие в команде молодых игроков.

Напомним, что на встрече из тренеров присутствовали Валерий Карпин, Мурат Якин, Юрий Семин, Гаджи Гаджиев, Курбан Бердыев, Славолюб Муслин, Александр Тарханов, Станислав Черчесов, Ринат Билялетдинов и Борис Игнатьев.