РФС должен владельцу "Спартака" Леониду Федуну 300 миллионов рублей

Леонид Федун. Фото: M24.ru

Российский футбольный союз должен владельцу московского "Спартака" Леониду Федуну около 300 миллионов рубля, сообщает газета "Ведомости".

По информации издания, Федун предоставил РФС в 2013 году заем на 210 миллионов рублей под 8,25% годовых.

"Эти деньги РФС должен был вернуть до июля 2014 года, но так до сих пор и не отдал, и с учетом процентов долг организации перед Федуном увеличился примерно до 300 миллионов рублей. Бизнесмен крайне недоволен этим", - сообщил один из источников газеты.

В свою очередь, Федун подтвердил, что РФС должен ему около 300 миллионов рублей.

"РФС обещал, что расплатится за счет поступлений от ФИФА, но этого не произошло. Финансовые проблемы, которые испытывает РФС, известны всем. Я буду добиваться, чтобы долг был погашен", - передает слова владельца "Спартака" ТАСС.

На вопрос о возможных сроках погашения задолженности Федун ответил: "Я это не комментирую. Но, разумеется, буду добиваться, чтобы она была погашена".

Напомним, ранее стало известно, что РФС задолжал по зарплате главному тренеру национальной команды Фабио Капелло не менее 400 миллионов рублей. С учетом взносов в страховые фонды сумма задолженности наставнику российской сборной достигает порядка 600 миллионов рублей. Стоить отметить, что Фабио Капелло не получает свою зарплату на протяжении уже семи месяцев.