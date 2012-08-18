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Происшествия

18 августа 2012, 13:00

МИД РФ: Лишиться свободы за хулиганство в храме можно и в Европе

Pussy Riot суды МИД Александр Лукашевич

ИТАР-ТАСС

Законодательство ряда стран Европы предусматривает реальные сроки заключения за хулиганство в храмах, заявил официальный представитель МИД России Александр Лукашевич. По его словам, лишение свободы предусмотрено, в частности, уголовными кодексами Германии и Австрии.

"В Уголовном кодексе ФРГ "деликты, совершаемые против религии и воззрения" (в частности, параграфы 166 и 167), включая хулиганские выходки в пределах молельных помещений, караются лишением свободы сроком до трех лет или денежным штрафом", – заявил Лукашевич в ответ на вопрос корреспондента РИА Новости о мерах наказания за оскорбление нравственных чувств верующих граждан.

По словам представителя МИД, подобное наказание возможно и по закону Австрии. "Статья 189 Уголовного кодекса Австрийской Республики предусматривает за совершение в помещении церкви хулиганских действий, оскорбляющих нравственные чувства, наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев или денежного штрафа в размере до 360 дневных ставок", – сообщил дипломат.

Напомним, 17 августа был оглашен приговор участницам панк-группы Pussy Riot, устроившим "панк-молебен" в Храме Христа Спасителя в феврале этого года. Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич были признаны виновными в хулиганстве и приговорены к двум годам колонии общего режима.

И судебный процесс, и сам приговор вызвали широкий общественный резонанс как внутри России, так и за ее пределами. В поддержку девушек выступали многие известные зарубежные представители культуры и шоу-бизнеса. В то же время в России раздавались голоса как в защиту участниц панк-группы, так и осуждающие их.

Во время оглашения приговора у здания Хамовнического суда в Москве были задержаны несколько десятков человек с обеих сторон. Впоследствии они были отпущены из полиции.

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