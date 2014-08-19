В Подмосковье откроют 100 мини-рынков с фермерской продукцией

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В Подмосковных городах появятся мини-рынки c фермерской продукцией, сообщил во вторник на заседании областного правительства министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

По его словам, к 2019 году в области должно открыться 100 таких мини-рынков. Также в области будут развивать мобильную торговлю, что позволить снизить расходы граждан на еду.

"Продукты, реализуемые через автолавки, вендинговые аппараты и нестационарные торговые объекты, будут стоить на 15-25 процентов дешевле, чем в стационарных магазинах", - пояснил Посаженников. Его слова приводит ИТАР-ТАСС.

На реализацию проекта планируют потратить около 8 миллиардов рублей из внебюджетных средств.

Ранее M24.ru сообщало, что подмосковные фермеры готовы полностью обеспечить потребности Москвы в продуктах.

Напомним, ряд продовольственных товаров был запрещен к ввозу президентским указом из Евросоюза и США, а также Норвегии, Австралии и Канады. Тем не менее российские производители готовы производить больше продукции.