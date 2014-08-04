Глава подмосковной фирмы незаконно добывал в области торф

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В Луховицком районе Подмосковья полицейские пресекли незаконную добычу торфа. Как было установлено в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, организатором нелегальной деятельности стал руководитель одной из местных коммерческих фирм, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Торф добывали в подмосковных деревнях Курово и Каданок. Затем природный ресурс реализовывали коммерческим структурам.

По факту незаконной деятельности возбуждено уголовное дело по статье "кража в особо крупном размере". В настоящее время подозреваемый в организации нелегальной разработки месторождения, 47-летний руководитель одной из подмосковных коммерческих фирм, задержан.

Сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления.