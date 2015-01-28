На Кольцевой линии метро произошло задымление

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На Кольцевой линии метро, в районе станции "Парк культуры", произошло задымление, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.



По данным спасателей, в тоннеле произошло короткое замыкание, из-за чего и появился дым. По состоянию на 10.00 подземка работает в штатном режиме. Агентство "Москва" уточняет, что инцидент не угрожал безопасности пассажиров.

Последний раз задымление в метро было 10 декабря 2014 года на станции "Кузнецкий мост", причиной стало возгорание в тоннеле.

Самый известный случай, связанный с пожаром в подземке, произошел 5 июня 2013 года в перегоне между станциями "Охотный ряд" и "Библиотека имени Ленина". Там загорелся высоковольтный кабель, в результате были эвакуированы около 4,5 тысячи пассажиров. Более 60 человек обратились за помощью к медикам из-за отравления угарным газом.