В Олимпийской деревне открылся новый концертный зал Московской филармонии

Концертный зал "Филармония-2". Фото: meloman.ru

Во вторник, 23 декабря, открылся новый концертный зал Московской филармонии, сообщает МИА "Россия сегодня".

Новый зал расположен на юго-западе столицы в Олимпийской деревне. Он получил название "Филармония-2". Здесь уже запланированы выступления лучших столичных оркестров, художественных коллективов, а также таких всемирно известных музыкантов и солистов, как Денис Мацуев, Юрий Башмет, Элисо Вирсаладзе, Борис Березовский, Даниил Крамер, Алексей Козлов и другие.

Как сообщила на торжественной церемонии открытия вице-премьер Ольга Голодец, этот зал стал уже 22 по счету концертным залом, построенным на территории России в 2014 году. Вице-премьер отметила "уникальное звучание зала", который по техническим характеристикам способен отныне принимать артистов мировой сцены и исполнителей любого вида искусств.

Как сообщили в Московской филармонии, "установленная в зале модульная трансформируемая акустическая раковина позволяет в равной мере отменно звучать и большому симфоническому оркестру, и камерному ансамблю". Параметры сцены рассчитаны на проведение выступлений танцевальных коллективов, балетных трупп, проведение полноценных театральных постановок.

Отметим, что к Московской филармонии относятся также Концертный зал имени Чайковского на Триумфальной площади и Камерный зал, расположенный там же.