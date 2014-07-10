Мособлдума переедет в подмосковный Красногорск - Воробьев

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье ведется работа по проектированию нового здания Московской областной думы, которое расположится в Красногорске рядом со зданием областного правительства, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

В настоящее время рабочая группа формирует техническое задание. Воробьев добавил, что по планам здание будет построено недалеко от областного дома правительства, возле бизнес-центра "Два капитана", так как "исполнительная и законодательная власть региона должны быть рядом".

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что такое решение значительно упростит взаимодействие с региональным правительством.

"Мы относимся к этому хорошо, тем более, мы сами неоднократно поднимали вопрос об удобстве взаимодействия с правительством края. Переезд из центра города в Красногорск и обратно в течение дня - это потеря порядка 2,5-3 часов как со стороны министров, которым необходимо работать с соответствующими комитетами, так и комитетов", - приводит слова Брынцалова "Интерфакс".

Он добавил, что, по предварительным оценкам, строительство завершится через 2-2,5 года. Сейчас Московская областная дума располагается в Москве по адресу: проспект Мира, дом 72.