Мослекторий покажет лекцию Павла Астахова о том, как самому создавать свое будущее

Фото из личного архива Алексея Исаева

10 июня в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция проекта "Мослекторий" по теме – "Создавай Будущее". О том, что каждый человек – творец своего будущего, мы знаем с самого детства. Но как же правильно создавать его, твое персональное будущее? Этот вопрос волнует многих. А вот дать на него убедительный ответ сможет только тот, кто лично, своими собственными руками создал крепкий и надежный фундамент для построения своей жизни, кто смог достичь невероятно высокого профессионального уровня, добившись при этом всеобщего признания и уважения своих коллег. Тот, кого теперь принято называть "селфмейд".

Именно поэтому ответить на этот вопрос в нашей лекции "Создавай Будущее!" мы попросили известного адвоката, видного российского государственного деятеля, писателя и телеведущего Павла Астахова. Будьте готовы узнать самые сокровенные его секреты и получить самые действенные советы от профессионала, которые позволили ему буквально с нуля создать свое собственное имя и войти в число самых опытных и успешных адвокатов страны.

Смотрите лекцию 10 июня в 19:00 на этой странице или портале "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.