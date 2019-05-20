Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

20 мая, 15:12

Мослекторий покажет лекцию Павла Астахова о том, как самому создавать свое будущее

Мослекторий общество

Фото из личного архива Алексея Исаева

10 июня в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция проекта "Мослекторий" по теме – "Создавай Будущее". О том, что каждый человек – творец своего будущего, мы знаем с самого детства. Но как же правильно создавать его, твое персональное будущее? Этот вопрос волнует многих. А вот дать на него убедительный ответ сможет только тот, кто лично, своими собственными руками создал крепкий и надежный фундамент для построения своей жизни, кто смог достичь невероятно высокого профессионального уровня, добившись при этом всеобщего признания и уважения своих коллег. Тот, кого теперь принято называть "селфмейд".

Именно поэтому ответить на этот вопрос в нашей лекции "Создавай Будущее!" мы попросили известного адвоката, видного российского государственного деятеля, писателя и телеведущего Павла Астахова. Будьте готовы узнать самые сокровенные его секреты и получить самые действенные советы от профессионала, которые позволили ему буквально с нуля создать свое собственное имя и войти в число самых опытных и успешных адвокатов страны.

Смотрите лекцию 10 июня в 19:00 на этой странице или портале "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать