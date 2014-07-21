Поезд Москва - Берлин - Париж ОАО "ФПК" отправился в юбилейный рейс

Фото: moscow-paris.ru

Поезд Москва - Берлин - Париж совершил свой пятисотый рейс, сообщило в понедельник агентство "ИТАР-ТАСС".

По случаю юбилейного рейса в поезде в рабочем режиме провели пресс-конференцию, которая состоялась во время остановки на главном вокзале Берлина и продлилась чуть больше двадцати минут. Об истории знаменитого экспресса рассказал генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Михаил Акулов. Первый рейс состав совершил в декабре 2011 года.

В последнее время популярность железнодорожного маршрута возрастает - только в первом полугодии 2014 года им воспользовались 18 тысяч пассажиров. В прошлом году за аналогичный период времени поезд перевез всего 15,1 тысяч пассажиров. С 2011 года поезд перевез около 90 тысяч пассажиров.

Протяженность маршрута, который проходит по территории России, Белоруссии, Польши, Германии и Франции, составляет более трех тысяч километров, максимальная скорость поезда - 200 километров в час, время в пути - чуть больше 38 часов в прямом направлении и 37 с половиной - в обратном. Летом поезд курсирует пять раз в неделю, в зимний период - три. Для пассажиров с детьми предусмотрены специальные семейные купе с распашной перегородкой.