Порты, велодорожки и речные парки: как изменится Москва-река

Фото: themoscowriver.com/rus/

В четверг, 11 декабря, власти Москвы объявили победителя градостроительного конкурса на концепцию развития набережных Москвы-реки.

Победитель - компания "Меганом" - планирует построить в столице сеть причалов и речных парков. Ориентиром для новой модели развития водного пространства послужит образ порта, сообщается на сайте международного градостроительного конкурса "Москва-река".

Согласно концепции, в городе обустроят более 120 километров набережных, возведут транспортные и пешеходные мосты, благоустроят общественные места, а также создадут сеть речных экскурсионных маршрутов. Первые изменения произойдут уже весной 2015 года.

'Интервью": Сергей Кузнецов - о развитии прибрежной зоны Москвы-реки





Так, "Меганом" планирует развивать инфра­структуру общественного транспорта: метро, автобусов, трамваев, и водного транспорта. В прибрежных зонах появятся пешеходные и велосипед­ные дорожки, а сами набережные превратятся в пу­бличные пространства.

Кроме того, создатели проекта подчеркивают важность охраны экологии Москвы-реки. Вдоль ее северного берега "Меганом" планирует создать зеленые острова для очистки воды и построить волнорезы.

"Вода будет попадать в лагуну между волнорезами и очищаться, обходя остров", - сообщается на сайте конкурса.

Значительные изменения коснутся, в частности, трех районов Москвы.

Строгинская пойма

В Строгинской пойме планируют создать спортивно-оздоровительный комплекс, состоящий из шести различных зон. Все территории соединят Спортивным озером, на котором будут осуществляться регулярные водные перевозки.

Фото: themoscowriver.com/

Мневники. Парламентские сады

На северном краю острова возведут здание, которое будет служить входом в галерею из 10 парков и садов. Помимо парламентского комплекса в Мневниках появится площадь с общественной парковкой. Под площадью будет проходить линия метро. Также на территории Мневников построят порт “Парламентские Сады”.

Главный жилой район Мневников расположится вокруг будущей станции метро на южной части острова.

Фото: themoscowriver.com/

ЗИЛ

Авторы концепции планируют уделить внимание неиспользуемым территориям ЗИЛа и разбить пространство на три зоны. Новые зоны будут пешеходными. Каждую из них посвятят одной из тем: культуре, инновациям или развлечениям.

Фото: themoscowriver.com/