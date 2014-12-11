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11 декабря 2014, 20:32

Порты, велодорожки и речные парки: как изменится Москва-река

Москва-река концепция развития проекты Сергей Кузнецов набережные конкурс читать

Фото: themoscowriver.com/rus/

В четверг, 11 декабря, власти Москвы объявили победителя градостроительного конкурса на концепцию развития набережных Москвы-реки.

Победитель - компания "Меганом" - планирует построить в столице сеть причалов и речных парков. Ориентиром для новой модели развития водного пространства послужит образ порта, сообщается на сайте международного градостроительного конкурса "Москва-река".

Согласно концепции, в городе обустроят более 120 километров набережных, возведут транспортные и пешеходные мосты, благоустроят общественные места, а также создадут сеть речных экскурсионных маршрутов. Первые изменения произойдут уже весной 2015 года.

'Интервью": Сергей Кузнецов - о развитии прибрежной зоны Москвы-реки


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Так, "Меганом" планирует развивать инфра­структуру общественного транспорта: метро, автобусов, трамваев, и водного транспорта. В прибрежных зонах появятся пешеходные и велосипед­ные дорожки, а сами набережные превратятся в пу­бличные пространства.

Кроме того, создатели проекта подчеркивают важность охраны экологии Москвы-реки. Вдоль ее северного берега "Меганом" планирует создать зеленые острова для очистки воды и построить волнорезы.

"Вода будет попадать в лагуну между волнорезами и очищаться, обходя остров", - сообщается на сайте конкурса.

Значительные изменения коснутся, в частности, трех районов Москвы.

Строгинская пойма

В Строгинской пойме планируют создать спортивно-оздоровительный комплекс, состоящий из шести различных зон. Все территории соединят Спортивным озером, на котором будут осуществляться регулярные водные перевозки.

Фото: themoscowriver.com/

Мневники. Парламентские сады

На северном краю острова возведут здание, которое будет служить входом в галерею из 10 парков и садов. Помимо парламентского комплекса в Мневниках появится площадь с общественной парковкой. Под площадью будет проходить линия метро. Также на территории Мневников построят порт “Парламентские Сады”.

Главный жилой район Мневников расположится вокруг будущей станции метро на южной части острова.

Фото: themoscowriver.com/

ЗИЛ

Авторы концепции планируют уделить внимание неиспользуемым территориям ЗИЛа и разбить пространство на три зоны. Новые зоны будут пешеходными. Каждую из них посвятят одной из тем: культуре, инновациям или развлечениям.

Фото: themoscowriver.com/

Напомним, Сергей Собянин объявил открытый архитектурный конкурс на развитие прибрежных территорий Москвы-реки летом этого года. На месте заброшенных промышленных предприятий и пустырей будут созданы парки и пляжи, детские игровые площадки, спортивные объекты, а также жилые районы и многофункциональные комплексы.

Конкурс на развитие набережных Москвы-реки

Кроме того, освоение берегов Москвы-реки приведет к повышению качества городской среды и снижению уровня загрязненности. Всего на участие в конкурсе претендовали 216 компаний из России, Бельгии, Испании, США, Франции, Германии, Нидерландов, Италии, Китая, Австрии, Хорватии, Колумбии, Сингапура, Филиппин и Дании.

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Сюжет: Тренды города: все, что волнует столицу

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