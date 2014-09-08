На конкурс по развитию территории Москвы-реки подано более 200 заявок

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Более 200 электронных заявок подано в институт Генплана Москвы на участие в конкурсе по разработке концепции развития территории, прилегающей к Москве-реке, сообщила и.о. директора института Карима Нигматулина.
"Скоро завершается прием заявок. Могу сказать, что конкурс вызвал большой интерес как у крупных российских и зарубежных российских архитектурных бюро, так и у отдельных специалистов в области планирования территории и урбанистики", - цитирует Нигматулину информационный центр правительства Москвы.
Она выразила уверенность в том, что на рассмотрение жюри будут представлены серьезные и качественный проекты. "Думаю, что мы до последнего будем принимать новые заявки, и их число существенно еще увеличится", - добавил Нигматулина.
Стоит отметить, что на конкурс по разработке архитектурной концепции Триумфальной площади было подано 127 заявок. Другой крупный проект - ландшафтно-архитектурная концепция парка "Зарядье" - собрал более 400 компаний из 27-ми стран мира.
Напомним, что 29 июля на заседании столичного правительства Сергей Собянин объявил о старте международного конкурса на разработку концепции градостроительного развития территорий, прилегающих к Москве-реке.
На месте заброшенных промышленных предприятий и пустырей будут созданы парки и пляжи, детские игровые площадки, спортивные объекты, а также жилые районы и многофункциональные комплексы. Кроме того, освоение берегов Москвы-реки приведет к повышению качества городской среды и снижению уровня загрязненности.
Кроме того, изменения необходимы в транспортной функции Москвы-реки. Так, пассажирские перевозки по реке осуществляются только в прогулочных и туристических целях.
Концепция развития территории призвана связать в единую систему другие масштабные городские проекты, в том числе комплекс "Москва-Сити", парк имени Горького, Воробьевы горы, Крымскую набережную, парк "Зарядье", территории ЗИЛа и Нагатинской поймы.
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В состав жюри конкурса войдут международные эксперты, ведущие архитекторы, градостроители, инженеры, а также представители столичного правительства. На первом этапе конкурса будут отобраны шесть архитектурно-градостроительных команд, которые в ходе второго этапа должны будут разработать альтернативные концепции градостроительного развития прибрежных территорий Москвы-реки.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 августа до 12 сентября. Шесть команд-победителей первого этапа определят в сентября текущего года, работа над проектами (2-й этап) будет проходить с сентября по декабрь. Результаты конкурса будут объявлены 14 декабря 2014 года.
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