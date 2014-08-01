Открылся прием заявок на концепцию развития набережных Москвы-реки

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Открылся прием заявок международного конкурса на разработку концепции развития территорий, прилегающих к Москве-реке, сообщил на пресс-конференции главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, 44% территории набережных сегодня неблагоустроено, особенно ощущается нехватка мостов на северо-западе и юго-востоке города. При этом развитие набережных не остановится на Москве-реке. Кузнецов отметил, что есть планы по благоустройству Химкинского водохранилища и Яузы.

В свою очередь, и.о. главы Института Генплана Москвы Карима Нигматулина рассказала, что вместе с приемом заявок 1 августа открывается сайт, посвященный благоустройству Москвы-реки.

На первом этапе конкурса будут отобраны шесть архитектурно-градостроительных команд, которым предстоит разработать альтернативные концепции развития прибрежных территорий. Как отметила Нигматулина, они должны будут предложить развитие реки до 2035 года, а также типологизировать набережные: пешеходная, транспортная, природная и так далее.

Кроме того, в Институте Генплана рассматривают вопрос о создании пассажироперевозок по Москве-реке.

Последний раз масштабные работы по благоустройству Москвы-реки проводили почти 80 лет назад. Тогда была проведена комплексная реконструкция набережные в центре, они получили гранитное обрамление, что стало их отличительной чертой. Но на сегодняшний день эти "высокие" набережные, предназначенные, прежде всего, для движения автомобилей, преграждают москвичам доступ к воде. Последний раз масштабные работы по благоустройству Москвы-реки проводили почти 80 лет назад. Тогда была проведена комплексная реконструкция набережные в центре, они получили гранитное обрамление, что стало их отличительной чертой. Но на сегодняшний день эти "высокие" набережные, предназначенные, прежде всего, для движения автомобилей, преграждают москвичам доступ к воде. Кроме того, изменения необходимы в транспортной функции Москвы-реки. Так, пассажирские перевозки по реке осуществляются только в прогулочных и туристических целях.





По мнению Кузнецова, в акватории Москвы-реки не место дебаркадерам (плавучим пристаням). Он отметил, что с архитектурной точки зрения река не нуждается ни в каких дополнительных плавучих средствах.

Он добавил, что количество заявок, поданных на конкурс по разработке концепции развития Москвы-реки будет меньше, чем заявок на конкурс по Зарядью. Так, на конкурс по Зарядью были поданы заявки от примерно 400 компаний, объединенных в 100 консорциумов.

Ранее стало известно, что на месте заброшенных промышленных предприятий и пустырей будут созданы парки и пляжи, детские игровые площадки, спортивные объекты, а также жилые районы и многофункциональные комплексы. Кроме того, освоение берегов Москвы-реки приведет к повышению качества городской среды и снижению уровня загрязненности.

Развитие территорий возле Москвы-реки

Концепция развития территории призвана связать в единую систему другие масштабные городские проекты, в том числе комплекс "Москва-Сити", парк имени Горького, Воробьевы горы, Крымскую набережную, парк "Зарядье", территории ЗИЛа и Нагатинской поймы.

В состав жюри конкурса войдут международные эксперты, ведущие архитекторы, градостроители, инженеры, а также представители столичного правительства.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 сентября. Шесть команд-победителей первого этапа определят в сентября текущего года, работа над проектами (2-й этап) будет проходить с сентября по декабрь. Результаты конкурса будут объявлены 14 декабря 2014 года. Что касается призового фонда конкурса, то он равняется 30 миллионам рублей, в том числе по 4 миллиона каждой из шести команд-участниц второго этапа и 6 миллионов – команде-победительнице.