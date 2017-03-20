"Москва онлайн" покажет спектакли-номинанты "Золотой маски-2017"

21 марта в Культурном центре ЗИЛ состоятся премьеры одноактных хореографических спектаклей. Первый – произведение Ильи Оши "На кончиках пальцев". Артисты Елизавета Андреева и Илья Оши будут двигаться под музыку Иоганна Себастьяна Баха, Федора Шаляпина, Анатолия Рипа. Их история не о пуантах, а о ранимости души и непростых отношениях между мужчиной и женщиной.

Второй спектакль – проект Таи Савиной "ЗТ". Это постановка полна внутренних переживаний героини и ее осмысленных движений, напоминающих японский танец буто. Кульминацией действия станет поднятие знамени, которое является образом смерти, страха, ужаса и человеческого тела как места пересечения живого и мертвого.

Спектакли пройдут в рамках фестиваля Российской национальной театральной премии "Золотая маска". "На кончиках пальцев" претендует на премию в номинации "Лучший спектакль в современном танце" и "Лучшая работа хореографа" за работу хореографа Ильи Оши. "ЗТ" может удостоится победы в номинациях "Лучший спектакль в современном танце" и "Лучшая женская роль в балете/современном танце" (Тая Савина). Премия была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 21 марта в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.