Москва онлайн покажет экскурсию на фабрику по производству мороженого

С 19 по 21 июля в столице пройдет акция "День без турникетов", в рамках которой можно бесплатно посетить промышленные предприятия города и увидеть, как создаются напитки, деликатесы, обувь, предметы интерьера и многое другое. У читателей портала Москва 24 есть возможность совершить виртуальное путешествие на фабрику мороженого и узнать, из чего и как делается ваше любимое мороженное.

Мероприятие организовано департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Прямую трансляцию смотрите 20 июля в 13:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.