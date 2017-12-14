Москва 24 покажет, какие гаджеты были у наших бабушек и дедушек 40 лет назад

15 декабря в Паблик-центре на Новом Арбате хранится множество старых гаджетов, пользовавшихся популярностью 30–40 лет назад. Некоторые из них сейчас на новой волне популярности. Сотрудники центра проведут экскурсию по причудливым забавам прошлого специально для Москвы 24. Они расскажут о ретро-форматах и познакомят молодое поколение с аналоговыми устройствами, дадут проиграть виниловые пластинки и посмотреть диафильмы.

Прямую трансляцию смотрите 15 декабря в 17:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.