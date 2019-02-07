Москва онлайн покажет, как приготовить традиционные хинкали дома (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

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17 февраля шеф-повар Кети Сванадзе научит наших читателей готовить традиционные хинкали с мясной начинкой и пхали из зеленой стручковой фасоли.

Это занятие – продолжение цикла кулинарных мастер-классов, которые проводят шеф-повара из разных ресторанов Москвы. В прошлые разы мы приготовили хачапур-лодочку и пиццу. Любите национальные блюда мировой кухни, изысканные ароматы и пикантные вкусы? Хотите научиться готовить так, чтобы удивлять гостей и баловать себя? Тогда наш проект для вас, следите за анонсами!

Трансляция мастер-класса начнется 17 февраля в 11:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.