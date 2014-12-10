"Око Саурона" появится в Москве в день премьеры новой части "Хоббита"

Кадр из кинофильма "Властелин колец"

11 декабря, в день премьеры последней части кинотрилогии "Хоббит" на территории делового центра "Москва-Сити" появится световой арт-объект "Око Саурона". Его установят на крыше комплекса "IQ-квартал", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на организаторов проекта из творческой группы "Свечение".

Лучше всего арт-объект будет видно с Кутузовского проспекта. "На этой неделе фантастическая одиссея Джона Р.Р. Толкина появится и в небе над Москвой. Этот проект на протяжении нескольких месяцев готовили поклонники Толкина из творческой группы "Свечение", - отметил собеседник информагентства.

"Око Саурона" будет взирать на столицу меньше суток, в период с 18 часов вечера 11 декабря до 3 часов утра 12 декабря. Другие подробности пока не разглашаются.

Напомним, в декабре выходит последняя часть трилогии "Хоббит", одного из самых значительных проектов последних лет.

"Битва пяти воинств" расскажет, чем закончился поход хоббита Бильбо Бэггинса и его товарищей к Одинокой горе. Королевство гномов Эребор страшнее и опаснее, чем предполагал даже волшебник Гэндальф. За гномами охотится армия орков, ведомая древним злом. Люди, как и эльфы, хотят уничтожить дракона и захватить сокровища Одинокой горы. Да и в стане гномов все больше растут противоречия и, конечно, полон сомнений сам Бильбо.

Эпическая развязка знакомой многом с детства истории блестяще экранизирована Питером Джексоном. Это последний фильм в большом цикле по произведения Толкиена, собирающем толпы в кинотеатрах с 2001 года.