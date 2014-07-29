Из-за ремонта закрыли старую территорию зоопарка

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Из-за реконструкции 29 июля закрыта старая территория Московского зоопарка, сообщает пресс-служба зоопарка. Попасть в зоосад можно через два входа - с улицы Большая Грузинская и с Садового кольца.

Начиная с 10 июня, старую территорию зоопарка закрывают каждый вторник, чтобы строители могли завозить тяжелую технику для ремонта прудов.

По средам москвичи смогут гулять по новой и старой территории до 21.00. Кассы будут работать до 20.00.

В рамках ремонта в зоопарке меняют устаревшие конструкции и очищают пруды. Кроме того, специалисты меняют инженерные сети, ремонтируют и перестраивают вольеры.