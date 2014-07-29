Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Проекты

29 июля 2014, 11:39

Из-за ремонта закрыли старую территорию зоопарка

Московский зоопарк проекты стройкомплекс Москвы

Фото: M24.ru

Из-за реконструкции 29 июля закрыта старая территория Московского зоопарка, сообщает пресс-служба зоопарка. Попасть в зоосад можно через два входа - с улицы Большая Грузинская и с Садового кольца.

Ссылки по теме

Начиная с 10 июня, старую территорию зоопарка закрывают каждый вторник, чтобы строители могли завозить тяжелую технику для ремонта прудов.

По средам москвичи смогут гулять по новой и старой территории до 21.00. Кассы будут работать до 20.00.

В рамках ремонта в зоопарке меняют устаревшие конструкции и очищают пруды. Кроме того, специалисты меняют инженерные сети, ремонтируют и перестраивают вольеры.

В Московском зоопарке началась масштабная реконструкция

Сайты по теме

Сюжет: Как работает столичный зоопарк

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать