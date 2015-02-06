Столичная транспортная сеть соизмерима с расстоянием от Москвы до Сингапура

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Маршрутная сеть столичного наземного транспорта насчитывает более 8 тысяч километров. Это число соизмеримо с расстоянием от Москвы до Сингапура, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

"Маршрутная сеть столичного наземного пассажирского транспорта - одна из самых разветвленных в мире, сегодня она насчитывает 8,84 тысяч километров: для сравнения, примерно такое же расстояние отделяет Москву от Сингапура", - пояснили в Мосгортрансе.

Всего в Москве работает 800 маршрутов наземного транспорта. Из них 668 - автобусные, 88 - троллейбусные и 44 - маршруты трамвая.

Ежедневно столичные троллейбусы перевозят более 1,1 миллиона человек, добавляет агентство.

Четверть троллейбусного парка Москвы нуждается в обновлении - Михайлов

Говоря о троллейбусах, гендиректор Мосгортранса Евгений Михайлов отметил, что этот вид транспорта сейчас имеет большое количество недостатков.

"Как вид транспорта, привязанный к сети, он подвержен проблеме ДТП, неправильной парковки и так далее - это является большой проблемой. Кроме того, 25 процентов парка работают с превышенным ресурсом. Они являются изношенными с точки зрения своих потребительских свойств. Кроме того, общая изношенность контактной сети составляет 41 процент, изношенность кабельной сети - 51 процент. У нас есть кабели в работе с 1905 года", - добавил Михайлов.

Он пояснил, что для обновления кабельной сети требуется огромное количество средств.

Всего наземный транспорт в Москве ежедневно перевозит более 5,8 миллиона пассажиров, сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

Как уточняется, в рабочие дни на улицы Москвы выходит около 7 тыс. единиц подвижного состава, в том числе около 5 тыс. автобусов, 1,1 тыс. троллейбусов и 700 трамваев.

По данным пресс-службы, сейчас предприятие использует более 6 тысяч единиц низкопольного подвижного состава.

"Ожидается, что в ближайшие годы весь подвижной состав ГУП "Мосгортранс" будет адаптирован для перевозки маломобильных групп граждан", - отметили в пресс-службе перевозчика.

Напомним, в прошлом году город закупил 150 низкопольных автобусов ЛиАЗ-621322, рассчитанных на 146 пассажиров, и 100 низкопольных автобусов Mercedes Benz Conecto, каждый из которых вмещает 85 пассажиров.

Новые автобусы отвечают всем современным требованиям. Они оснащены двигателями Евро-5, системами климат-контроля и ГЛОНАСС, электронными информационными табло, а также адаптированы для маломобильных групп граждан.

Отметим также, что в декабре в депо имени Баумана для тестовых испытаний поступил трехсекционный низкопольный трамвай повышенной вместимости 71-931 "Витязь".После различных проверок в течение нескольких месяцев трамвай поступит в серийное производство.Для нового вагона разработаны уникальные эластичные поворотные тележки, которые позволили оставить максимально широкий проход в салоне. Благодаря этому трамвай вмещает до 320 человек.

Вагон оснащен шестью дверями, что позволит пассажирам входить и выходить быстрее. Все дверные проемы оборудованы тепловыми завесами, которые сохраняют микроклимат в салоне, а также кнопками адресного открытия дверей. В вагоне предусмотрено три раздельные системы кондиционирования - одна в кабине и две в пассажирском салоне.