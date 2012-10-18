Срок ареста Квачкова продлен до апреля

Владимир Квачков Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд в ходе предварительного слушания отклонил ходатайство о прекращении уголовного дела против отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова. Его обвиняют в попытке вооруженного переворота и содействии террористической деятельности.

Квачкову также продлили срок ареста до 4 апреля, сообщает "Интерфакс".

По словам адвоката бывшего полковника Алексея Першина, защита просила изменить меру пресечения на домашний арест из-за состояния здоровья Квачкова.

Слушания по существу назначены на 31 октября. Дело рассмотрит коллегия из трех судей.

Напомним, Квачков был главным обвиняемым по делу о покушении на экс-главу РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса. После вынесения судом присяжных оправдательного приговора, отставной полковник добился от государства компенсации за незаконное уголовное преследование.

23 декабря 2010 года оперативники ФСБ задержали Квачкова по обвинению в попытке подготовки вооруженного переворота и содействие террористической деятельности. Дело Квачкова имеет гриф "секретно".

Вину в инкриминируемых преступлениях Квачков не признает.