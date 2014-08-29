Расшифровка дебатов кандидатов от 35-го округа ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 35-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 35-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Сергей Паращенко (ЛДПР), Сергей Васильев ("Справедливая Россия"), Валерий Борщев ("Яблоко"), Ольга Анохина (КПРФ). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" дебаты кандидатов в Московскую городскую Думу. Напомню, сами выборы состоятся 14 сентября, в единый день голосования. Всего будет избрано 45 депутатов, по мажоритарной системе.

Сейчас у нас в студии кандидаты в депутаты по 35-му избирательному округу, это районы Коньково и Теплый Стан. Меня зовут Илья Федоровцев. Здравствуйте. Мы начинаем дебаты.

Итак представляю наших кандидатов. У нас прошла жеребьевка, я в таком порядке именно представляю.

№1 – Сергей Паращенко. Сергей, здравствуйте.

Сергей Паращенко: Доброе утро.

Ведущий: №2 – Сергей Васильев. Сергей, вам тоже доброе утро.

Сергей Васильев: Здравствуйте.

Ведущий: Валерий Борщев. Здравствуйте.

Валерий Борщев: Добрый день.

Ведущий: И Ольга Анохина. Здравствуйте. Итак, механика дебатов достаточно проста: сейчас, вначале, у каждого будет по минуте на приветственное слово, самопрезентацию – своей программы, себя – все, о чем вы хотите рассказать избирателям.

Итак, №1 - Сергей Паращенко. Прошу, ваша минута.

Избирательный округ № 35 Районы: Коньково, Теплый стан Коньково, Теплый стан Кандидаты: Анохина Ольга Ярославовна

Родилась в 1959 году, живет в городе Юбилейном (Московская область). Работает в Адвокатской конторе №4 Коллегии Адвокатов "Московская городская коллегия адвокатов". Занимает должность помощника адвоката. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Борщев Валерий Васильевич

Родился в 1943 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Васильев Сергей Иванович

Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в ООО "Центр защиты гражданских интересов "Беркут". Занимает должность исполнительного директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Лайшев Ренат Алексеевич

Родился в 1960 году, живет в Москве. Работает в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы "Центр спорта и образования Самбо-70". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

Мирошниченко Даниил Александрович

Родился в 1985 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут московским отделением партии "Родина".

Паращенко Сергей Николаевич

Родился в 1992 году, живет в Москве. Работает в ООО "Инвент Тиам". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Устинов Арсений Григорьевич

Родился в 1991 году, живет в Москве. Работает в ООО "ГК ТСС". Занимает должность менеджера по рекламе. Самовыдвиженец.



Сергей Паращенко: Здравствуйте, уважаемые избиратели. Я – кандидат от партии ЛДПР. В программу партии входит: снизить налог на автомобили в городе Москве. Фракция ЛДПР в Государственной Думе уже внесла поправки в соответствующие законы. Коммунальные платежи нужно оплачивать только по счетчикам, переплата по квитанциям уже надоела москвичам. Московское правительство само обязано обеспечивать всех москвичей счетчиками, и никто не должен переплачивать.

Выборы должны проходить только по партийным спискам, депутаты-одиночки не смогут решить никаких вопросов в городском парламенте. Один в поле не воин. И только партийные депутаты, благодаря силе партии могут решить проблемы москвичей.

Необходимо закрыть Москву от мигрантов, нужно решить этот вопрос раз и навсегда.

Также очень важным моментом является ускорение строительства метро: избавить Теплый Стан от перевалочного пункта для жителей Новой Москвы, разгрузить Профсоюзную улицу от пробок. Люди должны быстро и удобно добираться до дома и работы.

Ведущий: Спасибо, это было приветственное слово, вступительное, от Сергея Паращенко. Идем дальше. Теперь Сергей Васильев – прошу, ваша минута.

Сергей Васильев: Здравствуйте, уважаемые москвичи. Меня зовут Сергей Васильев, я выдвинут партией "Справедливая Россия", проживаю в районе Теплый Стан, женат, трое детей. Образование высшее, кандидат экономических наук. Являюсь действующим муниципальным депутатом в районе Теплый стан, поэтому не понаслышке знаю о проблемах москвичей.

Основной бедой в Москве считаю неправильное распределение власти между уровнями и ветвями: у нас в Москве местное самоуправление лишено практических полномочий, потому что всего лишь 1% бюджета Москвы распределяется через местное самоуправление. Соответственно, на уровне общегородском Московская городская Дума превращена в придаток исполнительной власти. Всем рулят, извините, чиновники.

В конечном итоге, из-за бесконтрольности со стороны Мосгордумы происходит неэффективное использование бюджетных средств. Нужно поставить исполнительную власть под контроль Мосгордумы.

Ведущий: Спасибо. Вступительное слово от Сергея Васильева. Мы идем дальше. Напомню, что кандидаты в депутаты по 35-му избирательному округу, это районы Коньково и Теплый Стан. Теперь приветственное слово, самопрезентация от Валерия Борщева. Прошу.

Валерий Борщев: Добрый день. Валерий Борщев, журналист, правозащитник. Работал в "Комсомольской правде", ушел оттуда в знак протеста против травли Солженицына, с которым был связан до самой смерти писателя. В 1975 году познакомился с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, включился в правозащитное движение, за что был лишен возможности работать в прессе, работал плотником, маляром на высоте, пожарным в Театре на Таганке.

В 1990 году избран депутатом Моссовета, там возглавлял комиссию по свободе совести, вероисповедания, милосердию и благотворительности. С 1993-го по 1999 год депутат Государственной Думы от партии "Яблоко", автор закона об общественном контроле по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания. Был председателем общественной наблюдательной комиссии города Москвы двух созывов по контролю над тюрьмами и полицией. Был членом комиссии по помилованию при Президенте. Сейчас член Научно-консультативного совета при Генеральной прокуратуре, член Правозащитного совета России, член политкомитета партии "Яблоко".

Ведущий: Спасибо. Приветственное слово, вступительное, от Валерия Борщева. И теперь очередь для Ольги Анохиной. Прошу.

Ольга Анохина: Здравствуйте. Я являюсь действующим депутатом районным в городе Москве и членом родительского движения, которое встало на защиту традиционных семейных ценностей против ювенальных технологий, которые вводятся тотально сейчас в законодательство России, и Москвы в том числе. Поэтому родительское движение выдвинуло меня в депутаты Московской городской Думы, так как Москва впереди планеты всей, несет эти ювенальные технологии. В мае 2013 года соцпартронат вошел в Москву, не дожидаясь федерального законодательства.

Конечно, я знаю проблемы москвичей не понаслышке, потому что борюсь и с точечными застройками, законодательные инициативы выношу, и безусловно, буду продолжать дело своей партии (я выдвинута КПРФ) о прозрачности в формировании тарифов ЖКХ.

На канале "Москва Доверие" прошли дебаты кандидатов от 35-го округа

Ведущий: ЖКХ. Спасибо, Ольга. Вступительное слово от Ольги Анохиной.

Господа, теперь мы переходим непосредственно к дебатам, вопросы и ответы. Механику, я думаю, вы уже знаете, еще раз, на всякий случай, напомню: в таком же порядке, в котором было вступительное слово, вопрос и ответ, 30 секунд на вопрос, минута на ответ. Рекомендую вам целиком все-таки свое время использовать, не оставлять, что называется, ни секунды.

Итак, №1 - Сергей Паращенко – сейчас задает вопрос для Сергея Васильева. Прошу.

Сергей Паращенко: Сергей Иванович, вопрос очень простой: у нас большинство самовыдвиженцев – это директоры школ, больниц, спортивных учреждений, как вы относитесь вообще к тому, что эти люди впоследствии будут одновременно совмещать и работу, скажем так, относительно государственную, и депутатскую?

Ведущий: Спасибо. Прошу, теперь у вас есть минута на ответ.

Сергей Васильев: На самом деле, ответ очень простой: у нас, к сожалению, Мосгордума формируется, чаще всего, не по прямому волеизъявлению граждан, а по желанию и хотению исполнительной власти. Сегодня придуман очередной трюк, для того чтобы избрать в Мосгордуму больше зависимых от власти людей, коими являются, безусловно, бюджетники, потому что они, по сути, встроены в вертикаль исполнительной власти.

Я считаю, что для того, чтобы избежать таких возможностей, для того чтобы установить контроль над Мосгордумой, нужно запретить бюджетникам избираться, вернее совмещать одновременно, и быть депутатом: если ты избрался, пожалуйста, будь добр, оставляешь свою работу в качестве бюджетника и переходишь на профессиональную работу в качестве депутата. Бюджетников нужно в этом плане приравнять к чиновникам.

Ведущий: Спасибо, ответ понятен. Сергей, прошу, теперь вы задаете вопрос для Валерия Борщева.

Сергей Васильев: Валерий Васильевич, сегодня с экранов телевизоров, из газет и так далее все время исходит информация о том, что в Москве проводятся честные, чистые, справедливые выборы, всем открыт доступ к участию в этих выборах, и так далее, но на деле, безусловно, все мы видим, понимаем, есть кандидаты от власти, для которых все, и есть мы, для которых закон. Считаете ли вы выборы чистыми, справедливыми и честными?

Ведущий: Спасибо. Вопрос понятен. Прошу.

Валерий Борщев: Спасибо за вопрос, Сергей. Конечно же, выборы настоящие ни в коем случае нельзя назвать чистыми. Б вчера у меня был разговор с секретарем комиссии нашей окружной, она мне говорит: "Нельзя клеить листовки на подъездах". "Хорошо", - сказал я. Отошел к соседнему дому, смотрю, там наклеены на подъезде листовки Лайшева. Звоним Марине Анатольевне: "Так и так", - она говорит: "Нет жалоб жильцов, а вот если будут на вас жалобы, мы вас привлечем по Административному кодексу". То есть, понимаете, настолько откровенная и циничная позиция вот этой неравномерности, поддержка кандидата власти, что я, честно говоря, даже опешил от такой реакции.

Я полагаю, что москвичи это знают, что творит власть при выборах, и они научились, слава богу, у нас уже был прецедент, когда москвичи выразили свой протест против административного ресурса. Я надеюсь, что на этих выборах они действительно будут добиваться честных выборов.

Ведущий: Спасибо, это был ответ от Валерия Борщева. И теперь вы задаете вопрос для Ольги Анохиной. Прошу.

Валерий Борщев: Ольга, я был депутатом Государственной Думы и там очень тесно сотрудничал с депутатами Коммунистической партии: например, Виктор Илюхин снял свой закон об общественном контроле в пользу моего закона. То есть Коммунистическая партия была действительно оппозиционной. Как сейчас вы настроены? Вы представляете Компартию, действительно вы будете в оппозиции? Действительно вы будете противостоять исполнительной власти? Или же что-то поменялось у вас?

Ведущий: Спасибо.

Ольга Анохина: Вы знаете, я – патриот, и я уже стою в оппозиции власти, потому что родительское движение состоит не просто из родителей, а из юристов, психологов, врачей, мы делаем законодательные экспертизы именно тому агрессивному законодательству, которое направлено против детей. Но еще законодательство направлено против детей и в области ЖКХ, потому что я выступала в Государственной Думе по вопросам мнимых платежей, когда по неплатежам были парламентские чтения. Обвиняют наших жителей, что они не платят, а они платят. И все законы, которые у нас сейчас напринимали, весь законодательный мусор, который Московская государственная Дума напринимала, он является основой тех недопониманий и того социального напряжения, которое сейчас в обществе против чиновников, управ и депутатов, в том числе.

Ведущий: Спасибо, ответ понятен. Ольга, теперь вы задаете вопрос. Ольга Анохина задает вопрос для Сергея Паращенко. Прошу.

Ольга Анохина: Сергей, у меня вопрос по поводу, опять же, выборов, какими они будут честными, потому что сейчас предыдущий оратор сказал, что нет жалоб на Лайшева, но жалобы есть. Я присутствовала при том, как написали в письменной форме на Лайшева жалобу, что он нарушает законное право на порядок москвичей, потому что его портреты везде, буквально даже на мусорных бачках. Как вы к этому относитесь?

Ведущий: Спасибо. Прошу.

Сергей Паращенко: Естественно, негативно. В любом случае, правила едины для всех. Почему-то наши материалы, агитнаклейки, наши плакаты все срывают буквально через пять минут, и до людей не доносится абсолютно никакая информация о других кандидатах, только об одном-единственном, который поддерживается сверху от партии власти. Соответственно, позитивного отношения к этому быть не может, потому что люди получаются обманутыми, они совершенно не знают других своих кандидатов. Они смотрят на листовку, видят одного человека, они его видят уже везде и это внушает негатив.

Ольга Анохина: Нарушается закон об информировании тоже.

Сергей Паращенко: Да, и это тоже. И соответственно окружные комиссии поддерживают данную тематику, и управы тоже поддерживают.

Ольга Анохина: В данном случае я вижу, что это, без сомнения, так.

Сергей Паращенко: На любые разговоры о том, почему такое происходят, нам говорят, что нет, все честно, все правильно. Однако клеится наклейка, проходит полчаса – ее уже нет.

Ведущий: Спасибо, это был ответ от Сергея Паращенко. У нас прошел первый круг вопросов и ответов. Я предлагаю больше конкретики внести все-таки в наши дебаты. Сейчас я буду задавать каждому из вас вопрос. Так же пойдем мы по порядку. Сергей, вы первый, будете первым отвечать. Если я правильно услышал в вашем вступительном слове, вы призывали ускорить строительство метро. Как это можно сделать, если сейчас темпы уже рекордные и, насколько я понимаю, в мире таких темпов нет. Строится метро неглубокого заложения. Вы хотите еще ускорить?

Сергей Паращенко: Да, в любом случае нужно проводить проекты для Новой Москвы, потому что это новые территории. А как такового конкретного плана по благоустройству и построению инфраструктуры пока еще нет. Об этом как-то немного умалчивают, к сожалению, и соответственно из-за этого многие люди, которые живут в Новой Москве и работают в самой Москве непосредственно, в центральной, они всегда, когда едут домой, едут через Теплый Стан. Естественно, там скапливается огромное количество народу, автобусы, маршрутки. Естественно, создаются пробки, которые растягиваются на всю Профсоюзную улицу. От этого страдают не только районы Теплый Стан и Коньково, а также страдает район Ясенево, Обручевский, Ленинский, пробка растягивается аж до центра.

Ведущий: Вы предлагаете там еще одну станцию открыть?

Сергей Паращенко: Естественно, Новую Москву нужно развивать. Нужно там строить новые станции метро, чтобы люди могли гораздо быстрее добираться.

Ведущий: Есть ли возможность, например, техническая прорыть там еще один тоннель?

Сергей Паращенко: Должна быть.

Ведущий: А если ее нет?

Сергей Паращенко: Она есть.

Ведущий: Вы считаете. Спасибо. Это был ответ от Сергея Паращенко. Мы идем дальше. Теперь вопрос для Сергея Васильева. Сергей, я зацепился за ваше вступительное слово, вы сказали, что неправильное распределение власти сейчас у нас в городе. Хотелось бы понять, что это значит, и каким образом вы, возможно, став депутатом Московской городской Думы, попытаетесь это распределение как-то изменить?

Сергей Васильев: Спасибо за вопрос. Во-первых, Москва является субъектом федерации, то есть населенный пункт и еще субъект федерации. Соответственно включает в себя два уровня власти в одном населенном пункте – это и субъект федерации, и местное самоуправление у нас имеется. Но вот распределение власти по вертикали такое, что муниципальные депутаты – это просто декорация на самом деле, 1% распределяет. Это касается уровня местного самоуправления.

Я бы довел соотношение распределяемых средств: 20% для местного самоуправления, 80% – на уровне города Москвы увеличить полномочия для муниципальных депутатов.

Сергей Васильев: Да, и убрать управы с районов, оставить реальное местное самоуправление. Тогда оно будет настоящим.

Второй момент. У нас есть Мосгордума, в которой сегодня 32 депутата представляют партию власти из 35. То же самое хотят сделать в новой Мосгордуме, соотношение, полный контрольный пакет. Этого допускать нельзя. Нужно обязательно выбирать независимых, самостоятельных депутатов.

Ведущий: Спасибо. Ответ от Сергея Васильева. И теперь вопрос для Валерия Борщева. У вас будет минута на ответ. Конкретно во вступительном слове я ни за что не зацепился. Мне хотелось бы понять, обозначьте, пожалуйста, три главные проблемы для 35-го избирательного округа, которые вы будете решать в первую очередь, если придете в депутаты.

Валерий Борщев: Вы знаете, главная проблема, да она и вытекает из выступлений всех кандидатов, это, конечно, поставить чиновника под контроль. Бесчинства, бесконтрольность чиновничества – это главное зло Москвы. И, действительно, подневольная участь муниципальных депутатов и абсолютное бесправие жильцов. Вот в чем зло. Поэтому для меня главное – это развитие общественного контроля. Я добился, будучи в Государственной Думе, общественного контроля над тюрьмами и полицией. Система работает. В Москве я два года возглавлял комиссию. Мы ходили в любой отдел полиции и, вы знаете, наводили порядок. Хотя еще есть пытки и насилие, все это еще есть, но, тем не менее, есть возможность контролировать.

Партия "Яблоко" считает, что должен такой же контроль быть и над ЖКХ. ЖКХ не менее закрытая система, чем тюрьмы, уверяю вас, и там нужен настолько серьезный контроль, настолько серьезное давление, чтобы люди узнали, а что это за такая премудрость – ЖКХ.

Ведущий: Спасибо, ответ понятен. Теперь вопрос для Ольги Анохиной. У меня, наверное, два вопроса: и по ЖКХ, потому что вы упоминали в своем приветственном слове, как раз Валерий сейчас об этом говорил, и вы сказали, что много законодательного мусора. Как вы измените систему ЖКХ, будучи депутатом? Приведите мне, скажем, два-три примера законодательного мусора. У вас минута.

Ольга Анохина: Законодательный мусор – это Закон 94, от которого страдают все буквально муниципалитеты и…

Ведущий: Расшифруйте, пожалуйста, не все знают.

Ольга Анохина: Это Закон о государственных закупках, когда выигрывают тендеры нужные компании по дешевке, что называется. У меня пример – московский детский дом № 39, он выиграл тендер по отдыху детей. И они звонили своим воспитателям при мне и говорили, что они там на юге голодные, на море это все. Поэтому я думаю, что это все недопустимо. Все знают, особенно те люди, которые занимаются депутатской деятельностью. Законодательный мусор и в области социальной политики. Она не менее закрыта, как вы выразились, чем ЖКХ и чем другие очень важные для москвичей сферы.

На "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов от 35-го округа

Ведущий: Спасибо. Это был ответ от Ольги Анохиной. Теперь я предлагаю чуть побольше вам оставить времени уже для заключительного слова, чтобы у каждого было по полторы минуты. Вы можете ответить на то, что вы считаете, еще не ответили, еще не сказали, еще раз представить свою программу. Время ваше, используйте его на свое усмотрение.

Итак, полторы минуты сейчас есть у Сергея Паращенко. Сергей, прошу.

Сергей Паращенко: Уважаемые избиратели! Приходите 14 сентября на выборы и голосуйте. Не оставайтесь равнодушными и сделайте правильный выбор, потому что в нашем городе не должно быть свалок у домов, как на Миклухо-Маклая, дом 30/32 и Профсоюзная, 90. С капитальным ремонтом не должен быть забыт ни один подъезд, что является виной чиновников непосредственно. В Коньково обязательно нужно построить общедоступный бассейн. Построить спортивные площадки на улице Веденского и Бутлерова с соответствующим покрытием. Не должно быть СИЗО в 10 метрах от детского сада и школы. Для воспитания детей это вообще недопустимо. Кого мы растим вообще? Битцевский парк нужно благоустроить. Он не должен быть рассадником преступности и опасности для жителей района. Все лестницы нужно оснастить пандусами для колясочников, потому что если посмотреть на район, он достаточно холмистый. Район должен быть полностью озеленен, не только вокруг управ, как у нас сейчас происходит в Коньково и Теплом Стане, а вообще полностью. Асфальт необходимо заменять вовремя, потому что в некоторых дворах его заменяют каждый годах, а в некоторых дворах его не заменяли уже лет пять. И вообще участковые должны оправдывать свои должности, а не просто проходить мимо, когда рядом те же самые разгульные нелегальные мигранты в том же самом Битцевском парке.

Ведущий: Спасибо. Это было финальное слово Сергея Паращенко. Прошу, Сергей Васильев, теперь ваше время.

Сергей Васильев: Дорогие москвичи, еще раз призываю всех 14 сентября прийти на избирательные участки и сделать свой выбор, проголосовать за любого независимого кандидата. Это позволит нам сформировать, в конечном итоге, независимую Мосгордуму, поставить исполнительную власть под ее контроль. Необходимо сокращать количество чиновников, развивать местное самоуправление и расширять его полномочия, тем самым повысить эффективность использования бюджетных средств. Бюджет Москвы сегодня 1,7 триллиона рублей. Этих средств, поверьте, достаточно, для того чтобы закрыть все основные проблемы, которые накапливались годами. Это ремонт ЖКХ, вернее, жилого фонда. Его сегодня пытаются скинуть непосредственно на самих жителей, создавая, так называемые фонды капитального ремонта. Второе, это состояние школ и детских садов – то же самое, там нужно ремонтировать. Вместо того, чтобы закатывать магистрали ежегодно в асфальт, как Сергей сказал, но он говорил про дворы, нужно ремонтировать школы. Для этого нужно всего лишь 30 миллиардов рублей ежегодно вкладывать, и в течение 3-5 лет можно отремонтировать все школы и сады. Плюс обязательно нужно создавать безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями. Сегодня просто нет понимания у чиновников, что это вообще нужно, что это необходимо. Буквально недавно я прошел с одним инвалидом, он самостоятельно делал для себя пандус.

Еще раз призываю, приходите 14 сентября на избирательные участки и проголосуйте за независимых кандидатов. Спасибо.

Ведущий: Спасибо вам. Сергей Васильев, это было его финальное слово. И теперь заключительные слова от Валерия Борщева, прошу.

Валерий Борщев: Дорогие друзья, партия "Яблоко", ее главный лозунг – "Власть – под контроль граждан". Я, будучи 10 лет депутатом, этот лозунг пытался реализовать, и удалось. Удалось организовать систему общественного контроля над тюрьмами и полицией, я уже об этом говорил. И действительно, например, когда я был председатель комиссии общественной наблюдательной, моя фотография, мой телефон висел в каждом отделе полиции, мне звонили по ночам и в любое время, что человек, которого арестовали несправедливо, мы туда выезжали, наводили порядок. Вот эту систему общественного контроля надо расширять, надо распространять.

ЖКХ – почему оно такое? Понимаете, тарифы, которые сегодня меняются с необычайной быстротой – это тайна, тайна за семью печатями. Надо обязать региональную тарифную комиссию вывешивать эти тарифы, обосновывать их. И надо провести аудит всех управляющих компаний, это очень такие, там много сомнительного, там проворовавшиеся компании, откровенно проворовавшиеся.

Далее – жилье. Наша Москва ориентирована отнюдь не на москвичей в обеспечении жилья, отнюдь не на коренных москвичей. Дорогущее жилье, элитарное жилье. Давайте вернемся к системе жилищных кооперативов. Москвичи должны участвовать в строительстве Москвы. Власть, правительство Москвы должно давать землю бесплатно под строительство жилья. Программа партии "Яблоко" поможет нам реализовать эти идеи.

Ведущий: Спасибо вам, Валерий Борщев. И Ольга Анохина, прошу.

Ольга Анохина: Я продолжу ответ на этот вопрос.

Ведущий: Конечно.

Ольга Анохина: Потому что я считаю, что Мосгордума должна быть профессиональной, и пора уже давным-давно вот это болото, которое там сейчас – депутаты сидят на своих местах и просто штампуют эти законы, поднимая руки. Это касается и отнятия у жителей Москвы придомовых территорий путем межевания. Я согласна со всеми пунктами, которые мои коллеги сейчас произнесли. Я знаю, как с этим бороться на уровне законодательном именно. Призываю вас всех прийти 14 сентября и проголосовать за альтернативу тому, что сейчас происходит. Дума должна заниматься законами, а не должна просто поднимать руки, не вникая в суть этого законодательства, ужасного для Москвы, в том числе, и природоохранного.

Предыдущий депутат, который был выбран от Коньково от партии власти, он проголосовал за застройку Битцы. Он проголосовал за ограничение природоохранных территорий, за то, чтобы контроль за экологией передать правительству Московы. Представляете, они нарушают эту экологическую составляющую нашей жизни, и сами же контролируют себя. И это во всем буквально, во всех сферах жизни, во всех буквально делах. И здравоохранение – хамство чиновников, хамство врачей. Люди жалуются, что им, вместо того чтобы выписать таблетку в Теплом Стане, допустим…

Ведущий: Спасибо. Это было заключительное слово от Ольги Анохиной. Сегодня прошли дебаты по 35-му избирательному округу. Следующий раунд на канале "Москва Доверие" в 11:00.