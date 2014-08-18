Полная расшифровка дебатов кандидатов от 24-го округа ("Москва 24")

На телеканале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов от 24-го округа

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 24-го избирательного округа. M24.ru предлагает полную расшифровку дебатов.

Участие в предвыборных дебатах приняли Владимир Зотов ("Справедливая Россия"), Зоя Зотова ("Единая Россия"), Татьяна Овчаренко ("Яблоко"), Роман Протасов (ЛДПР), Павел Тарасов (КПРФ).

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва 24" дебаты кандидатов в Московскую городскую Думу. Напомню, сами выборы состоятся 14 сентября этого года. Всего будет избрано 45 человек. Эфирное время предоставляется согласно законодательству. Этот выпуск дебатов будет транслироваться на радиостанции "Москва FM" в 22.30 сегодня. Перед началом эфира у нас была жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в студии, собственно, так сейчас все и стоят. Единственное, пока отсутствует Татьяна Овчаренко, она должна быть чуть позже. Вот мне подсказывают, что буквально с минуты на минуту она должна быть здесь. И это хорошо.

На "Москве FM" завершены дебаты кандидатов от 24 избирательного округа

Итак, у нас сегодня 24 избирательный округ, он включает в себя районы: Лефортово, Нижегородский, Текстильщики и Южнопортовый. По нашим правилам, в начале у каждого кандидата есть по минуте на представление себя, на представление своей предвыборной программы.

Итак, №1 - Владимир Зотов. Прошу, Владимир, ваша минута, отсчет пошел.



Владимир Зотов: Здравствуйте, уважаемые избиратели. Зотов Владимир Владимирович, декан института социальной инженерии Московского государственного университета дизайна и технологии, кандидат экономических наук, доцент, член-корреспондент Российской инженерной академии. Также являюсь первым вице-президентом Всероссийского молодёжного центра "Олимп". Родился в Москве, всю жизнь сознательную проработал на благо Москвы на ниве российского образования. Имею большой опыт работы с людьми, также имею представление и опыт работы с федеральными, региональными и местными органами власти. Также очень активно и плодотворно работаю с общественными и коммерческими организациями.

В мою программу я включил основные болевые вопросы, которые касаются практически каждого москвича. За основу и ключевыми аспектами своей программы, конечно же, я выдвигаю образование, воспитание, патриотизм. Только благодаря этому мы сможем с вами воспитать то поколение, которое сможет работать на благо Москвы.

Я – патриот, голосуйте за меня. Спасибо.

Ведущий: Спасибо, Владимир Зотов. И мы переходим дальше. Кандидат №2 – это Роман Протасов. Роман, здравствуйте. Прошу, ваша минута, пожалуйста.

Роман Протасов: Здравствуйте. Меня зовут Протасов Роман. Я выдвигаюсь от Либерально-демократической партии России (ЛДПР), мне 31 год. Я занимался в своей жизни разными социальными проектами последние два-три года, направленными на благотворительность, на развитие социальных сфер, на развитие спорта, на укрепление различного образования (юношеского, скажем так) спортивного. В политику попал также через социальные благотворительные мероприятия. Вхожу в состав учредителей и являюсь заместителем генерального директора автономной некоммерческой организации "Центр исследования легитимности и политического протеста". Занимались исследованиями на Украине, в последнее время – доставка гуманитарной помощи. Все, что успел пока.

Ведущий: Спасибо, Роман. Мы идем дальше. Зоя Зотова. Зоя Михайловна, пожалуйста, теперь у вас минута, прошу.

Зоя Зотова: Зотова Зоя Михайловна, глава муниципального округа Южнопортовый, председатель совета муниципальных образований ЮВАО, представляю округ в городе в президиуме; доктор исторических наук, профессор, работала преподавателем, занималась общественной работой – создавала центр правовой поддержки, который 10 лет проводил бесплатные юридические консультации. Дважды избиралась главой муниципального округа. Добилась в округе: строительства 459-й школы, ремонта 506-й, строительства двух детских садов, благоустройства набережной, ремонта 53-й и 13-й поликлиник, роддома, центра социального обслуживания. Именно поэтому жители Лефортова, Текстильщиков, Нижегородского и Южнопортового районов выдвинули и поддержали меня на предварительных выборах в июне этого года. Я провела более 200 встреч с избирателями, мы объединились в движение "Общественный контроль" и разработали основные проекты и программы: проект "Наш двор – нам решать", "Миграцию под контроль закона". Они известные проекты. Спасибо.

Избирательный округ № 24 Районы: Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый Кандидаты: Зотов Владимир Владимирович .

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ФГБОУ ВПО "Московский университет дизайна и технологии". Занимает должность декана института социальной инженерии. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Зотова Зоя Михайловна .

Родилась в 1950 году, живет в Москве. Возглавляет муниципальный округ Южнопортовый. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Ким Сергей Степанович .

Родился в 1965 году, живет в городе Новокузнецке Кемеровской области. Временно не работает. Самовыдвиженец.

Овчаренко Татьяна Иосифовна .

Родилась в 1949 году, живет в Москве. Пенсионерка. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Протасов Роман Игоревич .

Родился в 1983 году, живет в Санкт-Петербурге. Работает в АНО «Центр исследований легитимности и политического протеста». Занимает должность заместителя директора. Выдвинут московским городским отделением "Либерально-демократической партии России". Тарасов Павел Михайлович .

Родился в 1983 году, живет в Москве. Работает в аппарате Госдумы. Занимает должность ведущего референта аппарата фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".



Ведущий: Спасибо. У вас еще будет время высказаться. Теперь кандидат номер 4 – Татьяна Овчаренко. Татьяна Иосифовна, прошу вас, есть сейчас одна минута на представление.

Татьяна Овчаренко: Я, Овчаренко Татьяна Иосифовна, жительница Текстильщиков, выдвигаюсь кандидатом по нашему 24-му избирательному округу, в котором четыре известных района ЮВАО – это Нижегородский, Лефортово, Южнопортовый и Текстильщики. Я обычная пенсионерка, живу в пятиэтажном доме на Волжском бульваре на первом этаже. У меня нет ни машины, ни дачи, ничего, кроме моих архитектурных, юридических знаний в области ЖКХ, градостроительства, удивительного образования очередей в Москве. Поэтому я считаю, что, выдвигаясь в кандидаты, я вполне могу решить проблемы не только нашего округа ЮВАО, который наша власть до сих пор считает "краем непуганых пролетариев", но и эти знания, а также моя брошюрка, имеющая 60 тысяч экземпляров "Ваши права в МЖК", моя бесплатная "Школа активного горожанина", которую я сама организовала, вполне могут помочь мне в качестве депутата Московской городской Думы.

Ведущий: Спасибо. Мы идем дальше. Теперь вступительное слово-презентация от Павла Тарасова. Павел, прошу.

Павел Тарасов: Тарасов Павел, кандидат в депутаты от КПРФ, выпускник МГУ, кандидат физико-математических наук, член Центрального комитета КПРФ, житель Лефортова, с рождения живу в Лефортове; депутат Совета депутатов Лефортова. Занимаюсь активно защитой интересов жителей, иду в Мосгордуму защищать их интересы. Вместе с жителями нам удалось многого добиться: мы отстояли от сноса школу 1226, ее здание на Красноказарменной; мы защитили детский клуб скалолазов "Эдельвейс" от выселения; мы отменили массовое создание липовых ТСЖ в районе; мы добились переноса планируемой станции метро "Лефортово" с Солдатской улицы в более безопасное место, где она может располагаться. Являюсь организатором, учредил газету "Серп и молот" – народную, районную, общественную, в которой излагаем проблемы района. Иду в Мосгордуму решать проблемы москвичей.

Ведущий: Спасибо. Это было вступительное слово от Павла Тарасова. Теперь мы непосредственно переходим к раунду вопросов и ответов. В порядке жеребьевки кандидат номер 1 задает вопрос кандидату номер 2. По регламенту это 30 секунд на вопрос, я рекомендую вам эти 30 секунд полностью использовать. У человека, который отвечает, у оппонента, есть минута на ответ. Итак, сначала Владимир Зотов задает вопрос для Романа Протасова. Владимир, прошу, 30 секунд на вопрос.

Владимир Зотов: Спасибо. Роман, вот ваши коллеги из партии хотят очень сурово наказывать людей, которые шумят после 11 часов. Как вы считаете, вы бы приняли закон о запрете езды мотоциклов после 11 часов?

Роман Протасов: Я не знаю, как насчет мотоциклов, но, поскольку я сам родился и вырос и до сих пор живу в районе Лефортово, у нас есть большая проблема с трамвайными путями и с военной академией. Когда ночью выводят там всех на плац и начинают просто на всю улицу кричать так, что люди, у которых нет хороших окон, они просто просыпаются, то есть всех курсантов, у них там подъемы экстренные, я считаю, что это надо пресекать и эти моменты надо как-то ограничивать. И не важно, кто это делает: сосед это делает, либо военная часть, либо это делает какой-то завод или маленькое производство.

Владимир Зотов: …конкретно вопрос.

Роман Протасов: Про мотоциклы?

Владимир Зотов: Да.

Роман Протасов: Я не езжу на мотоциклах.

Ведущий: Но это тем не менее проблема для многих жителей. Вопрос звучал именно так.

Роман Протасов: Не только мотоциклов, тогда уже можно взять туда и машины спортивные с глушителями, которые проезжают, и от их рева дети просыпаются по ночам.

Владимир Зотов: Основная проблема, чтобы глушитель соответствовал нормам, да?

Роман Протасов: Да, я считаю, что все равно нужно вводить какие-то критерии ограничения под это, потому что с больной головы и не такое можно сделать.

Ведущий: Ясно, спасибо, ответ понятен. Осталось три секунды, я думаю, ничего страшного. Теперь прошу, Роман, ваш вопрос для Зои Михайловны Зотовой.

Роман Протасов: Зоя Михайловна, скажите, пожалуйста, что бы ввели первое в качестве депутата Мосгордумы именно по району Южнопортовый, поскольку вы его хорошо знаете?

Ведущий: Вы можете задать сразу еще один вопрос, потому что у вас остается время.

Роман Протасов: Еще хотелось бы узнать, почему ваши агитаторы ходят и срывают листовки других кандидатов и оставляют только ваши?

Ведущий: Спасибо, два сразу вопроса. Зоя Михайловна, прошу, сейчас ваша минута пойдет. Прошу.

Зоя Зотова: Первый вопрос – что бы я ввела, какой закон? Все-таки я думаю, поскольку я плотно работаю во всех четырех сейчас районах, то у меня есть целый ряд законодательных инициатив, в том числе, предположим, внесение поправок в закон о ветеранах. Я считаю, что надо учитывать трудовой стаж. Я считаю, что по образованию, поскольку я доктор исторических наук, профессор, у меня целый пакет законодательных инициатив в этом плане. Я считаю, что надо развивать средне-специальное образование, профтехобразование, потому что у нас выпадает это среднее звено. Я считаю, что необходимо дать госзаказ вузам для подготовки распределения выпускников на предприятия, которое обеспечит экономическую независимость России. Я считаю, что необходимо распределение государственное выпускников медицинских учреждений, чтобы они проработали, по крайней мере, хотя бы лет пять, потому что у нас нехватка узких специалистов в поликлиниках.

Вы знаете, мои листовки тоже висят не более 10 секунд, и Павел на мою листовку клеит свою и говорит: "Вместе победим". Павел, не надо так.

Ведущий: Спасибо, Зоя Михайловна. Прошу, теперь вы, пожалуйста, задавайте свой вопрос для Татьяны Овчаренко. Прошу.

Зоя Зотова: Татьяна Иосифовна, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что вам лично удалось сделать для улучшения жизни в районе Текстильщики?

Татьяна Овчаренко: Прекрасный вопрос, я благодарю вас за это. Вы, очевидно, не в курсе моей деятельности, плохо знаете жизнь нашего города. Прежде всего мне удалось снести двухэтажное кафе в сквере на углу Волжского бульвара и улицы Юных Ленинцев, за которое была дана трехмиллионная взятка, и будущие владельцы вместе с нашей управой кричали о том, что никогда в жизни мы это не снесем. Господа москвичи, если построено – не значит, что нельзя снести.

Далее. Мне удалось выиграть у правительства Москвы по поводу обязательной оплаты технического обслуживания счетчиков воды. Я инициатор этого заявления, и теперь москвичи не платят за техническое обслуживание.

Мне удалось сбить аппетиты Сбербанка с 3 до 2 процентов, и "бедный" Сбербанк потерял за четыре года 4 миллиарда 800 миллионов рублей на разнице. Кроме всего прочего, в своей школе я учу не платить за навязанные телеуслуги, извините, в результате чего до 5 миллиардов рублей потеряла…

Зоя Зотова: Татьяна Иосифовна, вы, конечно, обобщили многое из того, что делали другие, приписали в свой актив. Но…

Ведущий: Но не навязывая. Зоя Михайловна, вы потом еще сможете сказать. Прошу, Татьяна Иосифовна теперь задает вопрос для Павла Тарасова.

Татьяна Овчаренко: Уважаемый господин Тарасов, что вы можете сказать по поводу благоустройства, которое намерено уже проводить правительство Москвы по Волгоградскому проспекту и Нижегородской улице, срезая при этом плодородный слой земли вдоль брустверов?

Ведущий: У вас второй вопрос будет?

Татьяна Овчаренко: У меня еще есть время?

Ведущий: Да, у вас еще есть время.

Татьяна Овчаренко: В таком случае, господин Тарасов, я не могу понять, вы видели эти рекламные щиты на домах, где висит наш оппонент из "Единой России"?

Павел Тарасов: Да.

Татьяна Овчаренко: Поясните свою позицию, пожалуйста.

Ведущий: Понятно, спасибо.

Павел Тарасов: Коротко сразу по второму вопросу. Да, весь район завешан стеклянными стендами, где висит только Зоя Михайловна, всем остальным кандидатам, насколько мне известно, отказано в размещении.

Татьяна Овчаренко: Совершенно верно.

Павел Тарасов: Окружная комиссия на жалобы не реагирует. Теперь по содержательному вопросу, который касается жителей. Расширение Волгоградки и Нижегородской с перетеканием в Рязанский проспект, на мой взгляд, проблему не решит, потому что самые узкие места – это мост Волгоградки над железной дорогой и, соответственно, на Рязанке это при пересечении с "Трешкой" и Карачаровский путепровод не расширяются. Если остаются узкие места, то расширение приведет только к усилению пробок. За счет перестроения из широких полос в узкие будут возникать пробки. То есть равномерные три полосы медленно, но едут. Как только расширили, допустим, еще до 5, а еще дублеры на Волгоградке - это дорога под самыми окнами. Нужно либо решать вопрос, как расселять жителей, либо изменять проекты развязок. Они не решат проблемы, а создадут новые.

Ведущий: Спасибо. Павел Тарасов теперь задает вопрос для Владимира Зотова. Так же прошу – 30 секунд и минута.

Павел Тарасов: Владимир Владимирович, я хотел бы задать вопрос, скорее, вашей однофамилице, но задам вопрос вам. Она у нас член градостроительной комиссии, было бы интереснее. Сейчас целый ряд строек, незаконных строек, против которых борются жители. Кроме этого, сейчас планируется ряд строек, в том числе застройка промзоны "Серп и молот". Огромная, 1,8 млн квадратных метров недвижимости. Для сравнения, площадь жилой застройки района Лефортово – 1,3. Жители против этого воюют, собрано больше тысячи подписей. На чьей вы стороне: на застройщика и московских властей или жителей?

Ведущий: Спасибо. Прошу.

Владимир Зотов: Спасибо за вопрос. Вопрос очень серьезный, потому что развитие промзон должно быть исключительно проходить в интересах москвичей. Москва и так перенасыщена, мы все знаем, что проводили большой опрос наши социологи, что уже более 30 процентов москвичей хотят уехать из Москвы. Это серьезные цифры, это проблема, которую нужно решать. И вот благодаря такой возможности – наличию промзон – мы могли бы решить эти вопросы. Это, во-первых, ветхое жилье. Во-вторых, муниципальное жилье. Это строительство парков, рекреационных зон. Это очень важно, то, что необходимо юго-востоку. На юго-востоке очень плохая экология, вы знаете. Только 10 процентов озеленено у нас. А положено более 40 процентов. Поэтому промышленные зоны мы должны использовать исключительно в интересах конкретно москвичей, проживающих рядом, в конкретных районах. Поэтому моя позиция такая: жители должны определять, должны быть публичные слушания, и власти Москвы, конечно же, должны советоваться и принимать решения на основе интересов жителей. Это четкая позиция, однозначно.

Ведущий: Спасибо. Это отвечал Владимир Зотов. Господа, давайте теперь сделаем так: еще остается определенное время. Сейчас я задам каждому какой-то вопрос, и у каждого будет так же по минуте на ответ. И в принципе, вы можете то, что недоговорили, – вы можете во время этой минуты сказать. Плюс у вас еще будет заключительное слово, там тоже, в принципе, можно будет это использовать. Пойдем так же по порядку. Первый вопрос для Владимира Зотова. Владимир, в вашей программе – обширная достаточно программа, и много написано про школы – вы критикуете ЕГЭ. Как на примере одного округа вы можете изменить эту систему?

Владимир Зотов: Во-первых, депутат Московской городской думы не только по округу работает, он принимает участие в развитии всей Москвы, как мы все хорошо знаем. Я стою на том, что использование тестов нужно только дозированно. Мне очень нравится та советская школа, где были изложения, были сочинения, были исследовательские работы. Где будущий гражданин получал обширные знания. Получал то мировоззрение, которое создало наше великое государство. Поэтому если мы будем только тестами кормить нашу молодежь, наших школьников, а я знаю, что уже с пятых классов в наших школах заставляют, принудительно, только акцентироваться на тестах. Мы тогда с вами создадим, извините за выражение, зомби. Я бы не хотел, чтобы мой сын не имел такого широкого мировоззрения и не мог ни гордиться собой, ни своей страной, ни своим окружением. Поэтому тут нужно очень кардинально пересмотреть все вопросы, связанные с преподнесением информации для школьников в рамках образования, патриотизма и воспитания.

Ведущий: Понятно, спасибо. Теперь вопрос для Романа Протасова. Роман, скажите, у вас есть программа, потому что я ее так и не смог сразу в открытом доступе найти? Из чего она состоит, если она есть?

Роман Протасов: Да, программа состоит из многих аспектов. Мне не хватит минуты про все рассказать. Основные направления, если брать по благоустройству, это, естественно, уменьшение жилой площади нового проекта, который будет возводиться на месте "Серпа и молота", сделать максимально там пешеходных зон, парковых зон. То есть чтобы это была, по большому счету, пешеходная улица с малоэтажной застройкой, с не такой загруженностью. Потому что иначе… Лефортово сейчас является одним из самых лучших районов Москвы в плане транспортной доступности. Выезды и на Третье кольцо, и на Садовое, и на Бульварное – то есть очень удобно. Как только будет построен 1 миллион 300 тысяч квадратных метров жилья – там все встанет. Проехать будет невозможно. Даже если там будут платные парковки.

Один из следующих аспектов именно строительной части – это развязки. Тупиковые развязки наших районов. Строительство мостов. Строительство возможных многоуровневых развязок. То есть чтобы людям максимально облегчить передвижение по нашему району.

Ведущий: Спасибо, принято. Дальше вопрос для Зои Зотовой. Зоя Михайловна, вот в вашей программе достаточно много уделяется внимания благоустройству. Это и промзоны, и набережные Москвы-реки вдоль Кожуховского затона. Это будет основной упор в вашей работе – именно благоустройство?

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов от 24 округа

Зоя Зотова: Вы знаете, нет. У меня 6 программ, 6 направлений. "Наш двор – нам решать", "ЖКХ – под общественный контроль", "Миграцию – под контроль закона", "Внимание: дети! Алкоголь не пройдет", "За порядок на дорогах" и "Доступность качественной медицины в каждый район". Но, поскольку вы затронули промзону и здесь тоже задавали вопрос, я не могу не сказать по этому вопросу, потому что считаю, что это общие, конечно, фразы были, я работаю в этом плане с жителями и с руководством, которое выиграло конкурс по реконструкции "Серпа и молота". Я четко ставила вопросы, которые волнуют жителей.

Первое: промзону в том виде, как она есть, оставлять нельзя. Разрушенные корпуса - это будет рассадник для гастарбайтеров. Мы поставили вопрос о том, что необходимо измерить загрязненность земли, воды, воздуха и дать результаты на обсуждение жителям. Следующее: мы хотим, чтобы там были социальные объекты. Чтобы там были школы, детские сады, больница – то, что необходимо району. Мы ставим вопрос по озеленению – там будет очень мощная зеленая база, скверы, парки, пруды. То есть мы вот эти вопросы не просто обсуждаем, мы ставим эти вопросы.

Ведущий: Хорошо, спасибо вам большое за ответ, Зоя Зотова. А теперь вопрос для Татьяны Овчаренко. Татьяна Иосифовна, у вас один из ключевых, я так понимаю, пунктов – это именно "Школа активного гражданина". Правильно? Как вы будете использовать ее, если вас изберут депутатом Мосгордумы?

Татьяна Овчаренко: Я бы хотела обратить ваше внимание, что моя школа называется не "Школа активного гражданина", а "Школа активного горожанина". Горожанин – это отдельная социальная страта. У него есть особые представления, и он живет в совершенно конкретных городских условиях. В этом направлении я просто учу простых москвичей тому, как защищать свои права в ЖКХ. Но у меня есть и другие направления. В частности, я, будучи депутатом Московской городской думы, если меня изберут, серьезно займусь вопросом об очередях. То есть об улучшении жилищных условий. За время господства "Единой России" у нас очередь из 20 лет перешла к 30-летнему рубежу. Количество ветхих и аварийных домов уменьшилось при расселении, то есть не количество, это расселение – в 7 раз. А люди, которые будут жить на трассах – под окнами непосредственно объезд, по которому будет течь огромный поток – расселены не будут. Я настаиваю на обратном. Вот мои направления.

Ведущий: Этим будете тогда заниматься. Спасибо вам. И теперь вопрос для Павла Тарасова. Павел, минута у вас тоже на ответ. Наверняка вы продумали возможные варианты дальнейшего развития событий, если вас изберут депутатом Мосгордумы, есть какое-то первое, второе, третье решение, которое вы постараетесь принять, будучи на этом посту. Какой-то вот топ-3. Или хотя бы 1, самое главное.

Павел Тарасов: Давайте попробую изложить. Первое, самое главное: любой чиновник, любой депутат, любой человек, который работает в сфере управления городом, должен быть постоянно на связи. Свой мобильный я везде публикую, он открыт абсолютно для всех, это я всегда говорил. Такой же подход должен быть у всех чиновников. Нужно останавливать те вещи, которые вызывают принципиальное несогласие жителей. У нас есть целый ряд строек, на которых жители уже выходят, обращаются во все инстанции – в ответ полная глухота. Вот первое, чем заниматься – это с усилиями, уже с новыми полномочиями заниматься остановкой вот этих строительных вещей, когда людям под окна всовывают дома, общежития, когда у нас внутренние войска стоят ровно у Красноказарменной, 9 – окно в окно будут строить общежитие. Ряд других таких же проектов. Это самое срочное, потому что это на стройке завязано. Есть ряд других вещей и по благоустройству, и по промзоне "Серп и молот" придется воевать, потому что есть больше 1000 подписей жителей – мы будем бороться за изменение проекта.

Ведущий: Отлично, спасибо, принято. Ну что, господа, теперь остается у каждого по 30 секунд на заключительное слово. Вы можете еще раз представить свою программу, вы можете в чем-то ответить вашему оппоненту. Пожалуйста, это ваше время. Можете использовать его как угодно. Давайте так же пойдем по порядку. И первый у нас – Владимир Зотов. Владимир, прошу, ваши 30 секунд.

Владимир Зотов: Уважаемые избиратели, здесь очень мало времени дается на то, чтобы раскрыть. И только общими словами приходится общаться. Поэтому я предлагаю, у нас есть тоже горячая линия, мы встречаемся с жителями. Самое главное, чтобы вы 14 сентября пришли и проголосовали. Самое главное, чтобы депутат современный работал с жителями, чтобы каждый житель знал, где он находится, что он делает, когда он отчитывается, и рука об руку мы вместе с вами сможем изменить Москву к лучшему. Спасибо.

Ведущий: Спасибо, это было заключительное слово от Владимира Зотова. Теперь 30 секунд у Романа Протасова. Роман, прошу.

Роман Протасов: Здравствуйте. Да, действительно дается очень мало времени. Всего не раскроешь, всего не расскажешь. Правильно, присоединюсь к словам предыдущего оратора: главное – политика открытости. Чтобы всегда человек мог прийти со своей проблемой, чтобы можно было ему довериться, местной власти. Чтобы он не искал подвоха и чтобы не думал о том, что будет с его проблемой – будет ли она лежать в ящике или ее будут рассматривать. А для этого нужно ужесточить контроль над местными органами власти. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Теперь Зоя Зотова. Зоя Михайловна, прошу, теперь ваше время.

Зоя Зотова: Уважаемые москвичи. Я человек дела, я рассчитываю, что мы вместе многое сделали: мы отменили строительство выставочного центра в Южнопортовом, строительство эстакады в жилой зоне в Нижегородском, добились благоустройства на Волжском бульваре, мы добиваемся реконструкции завода «Серп и молот». Я рассчитываю на вашу поддержку 14 сентября. Профессионализм, опыт и знания всегда побеждают. Вместе победим. Я жду вас на избирательных участках 14 сентября.

Ведущий: Спасибо вам, Зоя Зотова. Теперь 30 секунд, Татьяна Овчаренко. Прошу вас, Татьяна Иосифовна.

Татьяна Овчаренко: Я член партии "Яблоко". А "Яблоко" – это старейшая демократическая партия России. И это партия честных профессионалов. Сама я отношу себя к их рядам. Мы никогда не работаем в одиночку, и поэтому проблемы Москвы, а именно: безумные траты бюджета с дефицитом 180 миллиардов рублей, трассы в никуда, разбазаривание и наплевательское отношение к интересам москвичей – мы прекратим. Голосуйте за "Яблоко".

Ведущий: Спасибо, принято. И 30 секунд у Павла Тарасова. Прошу, Павел.

Павел Тарасов: Пожертвую частью своего времени. Активисты, инициативная группа Нижегородского, которые год боролись против эстакады, очень сильно возмущены тем, что вы себе приписываете эту борьбу. Отдельно, при желании, расскажу. Я считаю, что власти города Москвы сейчас целенаправленно уничтожают мой родной город. Меня это не устраивает. То, что разваливается медицина, то, что объединили поликлиники, после чего не достоишься ни к одному врачу, объединили школы с детскими садами с последующим уничтожением школ, – я считаю, что это вредительство. С этим всем будем бороться вместе с жителями. Мы победим.

Ведущий: Спасибо, Павел Тарасов. Следующий раунд дебатов на канале "Москва 24" завтра в 13.30. Сегодня у нас были дебаты по 24 избирательному округу. С вами был Илья Федоровцев. Счастливо.