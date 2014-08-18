Завершились дебаты кандидатов от 24 избирательного округа

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов от 24 округа

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 24 избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах приняли Владимир Зотов ("Справедливая Россия"), Зоя Зотова ("Единая Россия"), Татьяна Овчаренко ("Яблоко"), Роман Протасов (ЛДПР), Павел Тарасов (КПРФ).

В своем вступительном слове кандидаты рассказали о себе и ключевых аспектах своих программ. Владимир Зотов сообщил, что в Мосгордуме планирует заниматься "болевыми"" для москвичей направлениями: образованием и воспитанием патриотизма. В свою очередь, Роман Протасов признался, что в политику он попал благодаря тому, что занимался социальными мероприятиями, а также благотворительностью.

Зоя Зотова отметила, что она провела 200 встреч с жителями, благодаря чему горожане поддержали ее на праймериз. Овчаренко подчеркнула, что является обычной жительницей района Текстильщики, способной решить проблемы не только округа. Павел Тарасов сказал, что идет в Мосгордуму, чтобы решать проблемы москвичей.

Кандидаты обсудили внесение поправок в закон о ветеранах, трамвайные пути, благоустройство Волгоградского проспекта, а также развитие промзон. Кроме того, кандидаты в депутаты рассказали о том, что уже им удалось сделать для города.

Затем участники дебатов ответили на вопросы ведущего и рассказали о своих приоритетах в случае вступления в должность.

Избирательный округ №24 Районы: Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый Кандидаты: Зотов Владимир Владимирович

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ФГБОУ ВПО "Московский университет дизайна и технологии". Занимает должность декана института социальной инженерии. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Зотова Зоя Михайловна

Родилась в 1950 году, живет в Москве. Возглавляет муниципальный округ Южнопортовый. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Ким Сергей Степанович

Родился в 1965 году, живет в городе Новокузнецке Кемеровской области. Временно не работает. Самовыдвиженец.

Овчаренко Татьяна Иосифовна

Родилась в 1949 году, живет в Москве. Пенсионерка. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Протасов Роман Игоревич

Родился в 1983 году, живет в Санкт-Петербурге. Работает в АНО «Центр исследований легитимности и политического протеста». Занимает должность заместителя директора. Выдвинут московским городским отделением партии "Либерально-демократическая партии России". Тарасов Павел Михайлович

Родился в 1983 году, живет в Москве. Работает в аппарате Госдумы. Занимает должность ведущего референта аппарата фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".





Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.