Глава проекта Probok.net Шумский снялся с выборов в Мосгордуму

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Руководитель проекта Probok.net Александр Шумский отказался идти на выборы в Мосгордуму, сообщил он в своем блоге.

"В связи с последними изменениями в полномочиях Мосгордумы, на выборы 14 сентября мы приняли решение не идти. В связи с этими нововведениями, статус депутата из управленческой работы перешел больше в политическую, а это уже совсем другая история", – сказал Шумский (пунктуация оригинала сохранена).

Александр Шумский принимал участие в предварительных выборах, которые прошли 8 июня, однако тогда он потерпел неудачу.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.