Ирина Лебедева покинула пост директора Третьяковской галереи

В Третьяковской государственной галерее сменился директор. На эту должность назначена Зельфира Трегулова. Прежний директор, Ирина Лебедева, уволена "по инициативе работодателя", сообщает пресс-служба Министерства культуры России.
"Затянуто строительство 2-го корпуса, скандалы вокруг музея, так и не создана комфортная среда для посетителей, школьников, студентов, методистов. Главный художественный музей страны, русского искусства так и не стал методическим центром. В планах - снижение посещаемости на 15 процентов", - отметил директор департамента культурного наследия Министерства культуры Михаил Брызгалов.
Как M24.ru сообщили в пресс-службе Минкульта, Лебедевой предлагали остаться в музее в качестве научного сотрудника. Приняла ли она предложение, пока неизвестно.
Зельфира Трегулова с 2013 года занимала должность гендиректора Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Министерства культуры. 28 января прошла коллегия Минкульта, на которой работа Зельфиры Трегуловой в качестве директора "РОСИЗО" была оценена как эффективная.
С 2001 по 2005 года Ирина Лебедева была заведующей отдела живописи первой половины ХХ века. Также она имеет звание заслуженного работника культуры России.
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