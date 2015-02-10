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Новости культурного мира

10 февраля, 15:02

Ирина Лебедева покинула пост директора Третьяковской галереи

Минкультуры Государственная Третьяковская Галерея Зельфира Трегулова Ирина Лебедева

Ирину Лебедеву уволили с поста директора Третьяковской галереи

В Третьяковской государственной галерее сменился директор. На эту должность назначена Зельфира Трегулова. Прежний директор, Ирина Лебедева, уволена "по инициативе работодателя", сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

"Затянуто строительство 2-го корпуса, скандалы вокруг музея, так и не создана комфортная среда для посетителей, школьников, студентов, методистов. Главный художественный музей страны, русского искусства так и не стал методическим центром. В планах - снижение посещаемости на 15 процентов", - отметил директор департамента культурного наследия Министерства культуры Михаил Брызгалов.

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Как M24.ru сообщили в пресс-службе Минкульта, Лебедевой предлагали остаться в музее в качестве научного сотрудника. Приняла ли она предложение, пока неизвестно.

Зельфира Трегулова с 2013 года занимала должность гендиректора Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Министерства культуры. 28 января прошла коллегия Минкульта, на которой работа Зельфиры Трегуловой в качестве директора "РОСИЗО" была оценена как эффективная.

Ирина Лебедева работала в Третьяковской галерее с 1985 года. С 2005-го по 2009 год Лебедева была заместителем гендиректора по научной работе. В июле 2009 года она стала директором музея.

С 2001 по 2005 года Ирина Лебедева была заведующей отдела живописи первой половины ХХ века. Также она имеет звание заслуженного работника культуры России.

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