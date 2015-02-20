Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Ж/Д и вокзалы

20 февраля, 13:03

На выходных изменится график движения пригородных поездов

МЖД электрички изменения расписания ж/д и вокзалы

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В связи с празднованием Дня защитника Отечества Московская железная дорога изменит график движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

20 и 24 февраля электрички будут следовать в обычном режиме. А вот 21 и 22 февраля – по расписанию субботы. 23 февраля поезда будут следовать по воскресному расписанию.

Так, в понедельник, 23 февраля, на Савеловском направлении МЖД будут курсировать электрички сообщением Москва – Дубна, которые в обычно совершают рейсы в выходные дни. Из столицы поезд отправится в 09.55, а из Дубны в 12.57.

Также в День защитника Отечества будет ходить два экспресса, следующих между Москвой и Тулой. Из Москвы электричка отправится в 6.50, из Тулы – в 17.15.

На Горьковском направлении 21 февраля из Москвы во Владимир в 7.25 отправится электричка №7094, а вот 22 и 23 февраля она курсировать не будет. 23 февраля в 19.45 из Владимира в столицу отправится экспресс №7091, который не будет ходить 21 и 22 февраля.

На Ярославском направлении 21 февраля в 5.54 со станции Александров-1 в Москву отправится электропоезд №7071. 23 февраля на участке Москва – Александров-1 будут курсировать пригородные поезда:

  • №7072 отправлением в 13 часов из Москвы;
  • №7074 отправление в 18.05 из Москвы;
  • №7073 отправлением в 15.19 со станции Александров-1.

Из Рязани в Москву можно будет поехать на экспрессе №7051, который 22 и 23 февраля отправится со станции Рязань-2 в 16.10.

Ссылки по теме

Подробнее ознакомиться со всеми изменениями в расписании движения пригородных поездов можно на вокзалах и станциях Московской железной дороги.

Напомним, Московская железная дорога вернула 24 отмененные электрички в расписание движения. Ранее они не вошли в региональные заказы 2015 года.

Так, с 7 и 8 февраля пригородные поезда начали курсировать в Брянской, Орловской, Курской, Тульской, Рязанской, Калужской и Смоленской областях. График движения электропоездов на некоторых участках будет изменен.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать