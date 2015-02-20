На выходных изменится график движения пригородных поездов

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В связи с празднованием Дня защитника Отечества Московская железная дорога изменит график движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

20 и 24 февраля электрички будут следовать в обычном режиме. А вот 21 и 22 февраля – по расписанию субботы. 23 февраля поезда будут следовать по воскресному расписанию.

Так, в понедельник, 23 февраля, на Савеловском направлении МЖД будут курсировать электрички сообщением Москва – Дубна, которые в обычно совершают рейсы в выходные дни. Из столицы поезд отправится в 09.55, а из Дубны в 12.57.

Также в День защитника Отечества будет ходить два экспресса, следующих между Москвой и Тулой. Из Москвы электричка отправится в 6.50, из Тулы – в 17.15.

На Горьковском направлении 21 февраля из Москвы во Владимир в 7.25 отправится электричка №7094, а вот 22 и 23 февраля она курсировать не будет. 23 февраля в 19.45 из Владимира в столицу отправится экспресс №7091, который не будет ходить 21 и 22 февраля.

На Ярославском направлении 21 февраля в 5.54 со станции Александров-1 в Москву отправится электропоезд №7071. 23 февраля на участке Москва – Александров-1 будут курсировать пригородные поезда:

№7072 отправлением в 13 часов из Москвы;

№7074 отправление в 18.05 из Москвы;

№7073 отправлением в 15.19 со станции Александров-1.

Из Рязани в Москву можно будет поехать на экспрессе №7051, который 22 и 23 февраля отправится со станции Рязань-2 в 16.10.

Подробнее ознакомиться со всеми изменениями в расписании движения пригородных поездов можно на вокзалах и станциях Московской железной дороги.

Напомним, Московская железная дорога вернула 24 отмененные электрички в расписание движения. Ранее они не вошли в региональные заказы 2015 года.

Так, с 7 и 8 февраля пригородные поезда начали курсировать в Брянской, Орловской, Курской, Тульской, Рязанской, Калужской и Смоленской областях. График движения электропоездов на некоторых участках будет изменен.