Более 120 железнодорожных переездов отремонтируют на МЖД в 2017 году

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Более 120 железнодорожных переездов отремонтируют на Московской железной дороге в 2017 году, сообщает пресс-служба МЖД.

По словам представителей ведомства, ремонтные работы проведут для повышения безопасности как железнодорожного, так и автомобильного транспорта. Общая сумма инвестиций составит порядка 35 миллионов рублей.

В частности, специалисты отремонтируют переезды в Москве, а также в Тульской, Курской, Брянской, Смоленской, Рязанской, Орловской и Калужской областях. Уточняется, что на пяти переездах специалисты проведут капитальный ремонт.

Все работы будут проводиться в период специальных технологических "окон". Рабочие будут оставлять открытой одну полосу для проезда автомобильного транспорта, либо будут проводить работы в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей.